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Seks kölesi Anelka

Premier Lig'de Chelsea formasıyla oynayan Nicolas Anelka, son reklam filmiyle bir kez daha gündeme geldi.

19 Aralık 2008 02:00

Bu sezon Premier Lig'de Chelsea formasıyla harika bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nicolas Anelka, son reklam filmiyle bir kez daha gündeme geldi.
Puma, yeni ürünü olan pembe renkteki kramponların tanıtımı için Anelka'nın kaçırıldığı bir reklam filmi hazırlattı.

Erotikliğin sınırlarının zorlandığı reklam filminde Anelka'yı kaçıran bir örgüt (pembe giyen erkekleri seven kadınlar örgütü), Anelka'nın teknik direktörü Felipe Scolari'ye mesaj göndererek, 'Eğer Anelka'nın pembe kramponları giymesine izin vermezseniz, onu bir daha göremezsiniz' tehdidini savurdu....

Reklam filminde Anelka'yı kaçıran kadının Chelsea teknik direktörü Felipe Scolari'ye yolladığı tehdit mesajı: "Bu 'pembe giyen erkekleri seven kadınlar örgütünün' bir mesajıdır.

Sayın Felipe Scolari en iyi golcünüz Nicolas Anelka elimizde. Onu sadece tek bir şartla serbest bırakırız. Anelka'ya pembe kramponları giydireceksiniz."

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