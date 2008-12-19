Seks kölesi Anelka

Bu sezon Premier Lig'de Chelsea formasıyla harika
bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nicolas
Anelka, son reklam filmiyle bir kez daha gündeme geldi.
Puma, yeni ürünü olan pembe renkteki kramponların tanıtımı için Anelka'nın kaçırıldığı bir reklam filmi hazırlattı.
Erotikliğin sınırlarının zorlandığı reklam filminde Anelka'yı kaçıran
bir örgüt (pembe giyen erkekleri seven kadınlar örgütü), Anelka'nın
teknik direktörü Felipe Scolari'ye mesaj göndererek, 'Eğer Anelka'nın
pembe kramponları giymesine izin vermezseniz, onu bir daha
göremezsiniz' tehdidini savurdu....
Reklam filminde Anelka'yı kaçıran kadının Chelsea teknik direktörü Felipe Scolari'ye yolladığı tehdit mesajı:
"Bu 'pembe giyen erkekleri seven kadınlar örgütünün' bir mesajıdır.
Sayın Felipe Scolari en iyi golcünüz Nicolas Anelka elimizde. Onu
sadece tek bir şartla serbest bırakırız. Anelka'ya pembe kramponları
giydireceksiniz."