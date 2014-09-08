Dünya, Hollywood yıldızlarının çıplak fotoğraflarının iCloud üzerinden internete yayılmasını konuşurken, Milliyet gazetesi yazarı Fırat Karadeniz, benzer görüntüleri güvenli bir şekilde saklamanın yollarınız yazdı.

Fırat Karadeniz, kullanıcılara güçlü bir şifreleme yapmalarını, cinsel içerikli fotoğraf ve görüntülerin saklanması için internete güvenmemelerini, görüntülerde yüzlerini gizlemelerini ve sosyal medyadaki cinsel içerikli paylaşımlarına dikkat etmelerini önerdi.

Fırat Karadeniz’in Milliyet gazetesinin bugünkü (7 Eylül 2014) nüshasında yayımlanan, “Seks kasetiniz nasıl güvende kalır?” başlıklı yazısı şöyle:

‘Seks kasetiniz nasıl güvende kalır?’

Ünlülerin internetin her köşesine dağılan çıplak fotoğrafları ve seks görüntüleri herkesi korkuttu! Eğer siz de seks videosu çekmek istiyor ama güvenliğini nasıl sağlayacağınızı bilmiyorsanız, işte önerilerimiz

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konusu Apple’ın bulut sistemi iCloud’dan sızan ünlülerin çıplak fotoğrafları ve seks videoları oldu. Nasıl olmasın? Birçok ünlü oyuncu vardı listede. Oscar’lı Jennifer Lawrence, Kate Upton, Kirsten Dunst... Mevzubahis fotoğraflar internetin hemen her köşesine yayıldı.

FBI da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İnternete düşen ilk bilgilere göre, iPhone kullanan bu ünlülerin iCloud hesaplarının şifreleri ele geçirilmiş ve iPhone’ların önemli (ve amacına uygun kullanılırsa güzel) bir özelliği olan Find My iPhone’daki (iPhone’umu bul) açık sayesinde fotoğraf ve videolara da ulaşılmış. Apple ilk önce açığın kapatıldığını açıkladı, daha sonra da olayın iCloud servisleriyle ilgili olmadığını...

“Seks Kaseti” filmi de aynı hafta vizyonda

İşin ilginç yanı, bu hafta Cameron Diaz ile Jason Segel’ın rol aldığı “Seks Kaseti / Sex Tape” adlı bir filmin vizyona girmiş olması. Filmde Diaz ile Segel’ın canlandırdığı çift, ilişkilerini canlandırmak için bir seks kaseti çekiyor ama çektikleri video sehven iCloud üzerinden eski iPad’lerini dağıttıkları kişilere yayılıyor ve tabii ki sonra paylaşılıyor. Filmde ya da “gerçek hayat”ta yaşanan benzeri olayların bu çağda herkesin kulağına küpe olması gerekiyor. Ne de olsa çıplak fotoğraf ve seks videosu çekmek ünlülerin tekelinde değil. Evet ama bu özel dosyaların güvenliğini nasıl sağlayacağız? İşte özel hayat hırsızlarından sakınmanız için birkaç öneri...

Şifreleme

Bir de yetmez iki tane...

Hem iCloud’un hem de Google Drive ile Dropbox’ın “Two Step Verification” (İki adımlı doğrulama) adı verilen bir güvenlik sistemi var. Bu sistem, banka uygulamalarından alışık olduğumuz bir güvenlik önlemi sunuyor. Hesabınıza girdikten sonra cep telefonunuza bir şifre geliyor ve şifreyi girmeden hesaba ulaşamıyorsunuz.

Güçlü şifre, renkli bir cinsel hayat

Son hack skandalında en dikkat çekici noktalardan biri hesapların bir şifre tahmin programı sayesinde ele geçirilmiş olmasıydı. Hacker’lar “en çok kullanılan 500 şifre”yi de kullanarak ünlülerin şifrelerini ele geçirmiş. Ünlülerin iCloud şifresini ele geçirdikten sonra fotoğraflarına ulaşmak da zor olmamıştır.

Bu nedenle yüksek güvenlikli bir şifre seçmekte fayda var.

Geçmişe dönün

Size “seks videosu çekmeyin” diyemeyiz. Bu hırsız girebilir diye evinize değerli eşya almamaya benzer. Yine de iki kere düşünmekte fayda var. İlla çekecekseniz daha sonra da faydalanmak üzere saklamak için internete güvenmeyin. Görüldüğü gibi sonradan silseniz bile bu tam anlamıyla kurtulduğunuz anlamına gelmiyor, özel çekimlerinizin internete saçılma ihtimali var. O zaman teknolojiyi

10-15 yıl kadar geriye sarın. Tozlu raflarınızdan eski video kameranızı indirin Böylece filminiz kasette ya da SD kartınızda çekmeceye kalkar ve güvende olur.

Yüzünüzü gizleyin

Bir başka çözüm de seks videonuzu çekerken doğru açıyı bularak yüzünüzü kadrajın dışında tutmak. Tabii bu anın hararetiyle zorlaşabilir. Ya da daha basit bir yöntemle maske kullanabilirsiniz. Böylece tatlınıza kaymak da eklemiş olursunuz. Bir de videonuzu çektikten sonra yüzünüzü mozaiklemek gibi bir yöntem var. Bu biraz sabır, çokça teknoloji bilgisi gerektirse de tanınmanızı engeller.

Eh meşhur bir beniniz ya da üç meme ucu gibi ilginç bir özelliğiniz de yoksa kim kimi poposundan tanıyabilir ki, değil mi?

Sosyal medyaya güvenmeyin

Cinsel içerikli mesajlaşma anlamına gelen “sexting” terimini duydunuz mu, bilmiyorum. Bilmiyorsanız uyarayım: Bu tür mesajlaşmalar tahmin edemeyeceğiniz kadar yaygın. Öyle ki bunu kolaylaştıracak uygulamalar bile var. Snapchat bunlardan biri. Her ne kadar Snapchat gönderdiğiniz fotoğraf ve videoların sadece bir kere görüntülenmesine izin verse de kötü amaçlı kişiler fotoğraflarınızın ekran görüntüsünü alabilir. Bu nedenle sosyal medyaya güvenmemenizde fayda var. Bunun yerine fotoğraflarınızı göndereceğiniz insanları güvendikleriniz arasından seçin. Eğer güvendiğiniz insan güveninizi boşa çıkarıyorsa bırakın sizin yerinize onlar utansın.