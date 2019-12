'Seks kasedim çıkabilir, hazırlıklıyım'

T24 - Cem Yılmaz katıldığı Marka Konferansı'nda ''Günün birinde biri çıkıp, 'bu senin çocuğun' derse ne yaparsın?'' sorusuna, Benimde seks kasetlerim ortaya çıkabilir. Ama önemli değil, her şeye hazırlıklıyım. Seks kasetinden ziyade içeriği önemli. İzleyenler 'vay be ne iş çıkarıyor' desinler" diye konuştu.





Marka Konferansında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan komedyen Cem Yılmaz da, parayla ilişkisinin düzeyli olduğunu ve hiçbir zaman aldığı kararlarda paranın belirleyici olmadığını ifade etti.



Yılmaz, ''Para kazanıyorum, ortada... Elbette arabamı alıyorum ama gidip İtalya'da gezmiyorum, ÖTV'ye katkıda bulunuyorum. İki katı vergimi veriyorum'' dedi.



Gösterileri sırasında koltuk sayısıyla bilet fiyatını çarpmasına yönelik eleştirilere ilişkin de Yılmaz, ''Bu benden kaynaklanmadı. Elbette ben de oyunları bedava oynamak isterim. Ama ya çok zengin olmam lazım ya da delirmem lazım. Bu işin Nirvana'sı zaten budur'' yorumunu yaptı.



Seyirciden her zaman korktuğunu ifade eden Cem Yılmaz, ''Seyirci açıktır. Sizin mesleğinizi devam ettirmeniz, o anki sahneden iyi inmenize bağlıdır. Geçen yıl yarattığınız şov akıllarda kalsa da, onunla yaşayamazsınız'' diye konuştu.



Günün birinde biri çıkıp, 'bu senin çocuğun' derse ne yaparsın sorusuna Yılmaz'ın verdiği cevap ise salondakileri gülmekten kırdı geçirdi. Her şeye hazırlıklı olduğunu belirten Cem Yılmaz, "Benimde seks kasetlerim ortaya çıkabilir. Ama önemli değil, her şeye hazırlıklıyım. Seks kasetinden ziyade içeriği önemli. İzleyenler 'vay be ne iş çıkarıyor' desinler" diye konuştu.



Yılmaz, adının tescillenmesiyle ilgili soruyu da, ''CMYLMZ niye tescil ettirdin diye soruyorlar. Bunu sormak, niye vergi mükellefisin diye sormak gibi bir şey. Sen yapmazsan başkası yapıyor. Ne yapabilirim? Gösterimin adı olan kısaltmanın üzerinden bilet kesiyor, siz almazsanız başkası alıyor. AROG diye bluejean gördüm'' şeklinde yanıtladı.



Politik mizah yapmamasıyla ilgili de Cem Yılmaz, bunun mesleki bir tercih olduğunu, politik mizahın uzmanlık getirdiğini, kendisinin bu konuda ehliyeti olmadığını söyledi.



Mesleğinin ne olduğu sorusu üzerine Yılmaz, maliye kayıtlarında mesleğinin serbest meslek olarak geçtiğini, esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu ve aylığını ödediğini kaydetti.