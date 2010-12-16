T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Seks kasedim çıkabilir, hazırlıklıyım'

Cem Yılmaz katıldığı Marka Konferansı'nda 'Benimde seks kasetlerim ortaya çıkabilir. Ama önemli değil, seks kasetinden ziyade içeriği önemli. İzleyenler 'vay be ne i#

16 Aralık 2010 02:00

T24 -  Cem Yılmaz katıldığı Marka Konferansı'nda ''Günün birinde biri çıkıp, 'bu senin çocuğun' derse ne yaparsın?'' sorusuna, Benimde seks kasetlerim ortaya çıkabilir. Ama önemli değil, her şeye hazırlıklıyım. Seks kasetinden ziyade içeriği önemli. İzleyenler 'vay be ne iş çıkarıyor' desinler" diye konuştu.



Marka Konferansında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan komedyen Cem Yılmaz da, parayla ilişkisinin düzeyli olduğunu ve hiçbir zaman aldığı kararlarda paranın belirleyici olmadığını ifade etti.


Yılmaz, ''Para kazanıyorum, ortada... Elbette arabamı alıyorum ama gidip İtalya'da gezmiyorum, ÖTV'ye katkıda bulunuyorum. İki katı vergimi veriyorum'' dedi.


Gösterileri sırasında koltuk sayısıyla bilet fiyatını çarpmasına yönelik eleştirilere ilişkin de Yılmaz, ''Bu benden kaynaklanmadı. Elbette ben de oyunları bedava oynamak isterim. Ama ya çok zengin olmam lazım ya da delirmem lazım. Bu işin Nirvana'sı zaten budur'' yorumunu yaptı.


Seyirciden her zaman korktuğunu ifade eden Cem Yılmaz, ''Seyirci açıktır. Sizin mesleğinizi devam ettirmeniz, o anki sahneden iyi inmenize bağlıdır. Geçen yıl yarattığınız şov akıllarda kalsa da, onunla yaşayamazsınız'' diye konuştu.


Günün birinde biri çıkıp, 'bu senin çocuğun' derse ne yaparsın sorusuna Yılmaz'ın verdiği cevap ise salondakileri gülmekten kırdı geçirdi. Her şeye hazırlıklı olduğunu belirten Cem Yılmaz, "Benimde seks kasetlerim ortaya çıkabilir. Ama önemli değil, her şeye hazırlıklıyım. Seks kasetinden ziyade içeriği önemli. İzleyenler 'vay be ne iş çıkarıyor' desinler" diye konuştu.


Yılmaz, adının tescillenmesiyle ilgili soruyu da, ''CMYLMZ niye tescil ettirdin diye soruyorlar. Bunu sormak, niye vergi mükellefisin diye sormak gibi bir şey. Sen yapmazsan başkası yapıyor. Ne yapabilirim? Gösterimin adı olan kısaltmanın üzerinden bilet kesiyor, siz almazsanız başkası alıyor. AROG diye bluejean gördüm'' şeklinde yanıtladı.


Politik mizah yapmamasıyla ilgili de Cem Yılmaz, bunun mesleki bir tercih olduğunu, politik mizahın uzmanlık getirdiğini, kendisinin bu konuda ehliyeti olmadığını söyledi.


Mesleğinin ne olduğu sorusu üzerine Yılmaz, maliye kayıtlarında mesleğinin serbest meslek olarak geçtiğini, esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu ve aylığını ödediğini kaydetti.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24