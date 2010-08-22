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Seks kasedi tehditi!

Eski eşi ile çektikleri seks kaseti başına bela oldu.

22 Ağustos 2010 03:00

T24- ABD'de "The Hills" TV programının yıldızları Spencer Pratt ve Heidi Montag 15 ay süren evliliklerini olaylı bir boşanmayla bitirmelerinin ardından bu kez "seks kaseti" ile gündemde.
 

Sabah'ın haberine göre, Pratt'in eski eşi Montag ile evliliklerinde çektikleri seks kasetini satmak için Los Angeles'da ünlü porno film şirketi Vivid ile görüştüğü iddia edildi.


Söz konusu seks kaseti hakkında konuşan Pratt, "Küçüklüğümden beri film çekiyorum. Son filmimi de çok beğeneceksiniz. Kısa süre sonra seks kasetimizi alabileceksiniz" dedi. Montag ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.


Pratt, kısa bir süre önce de Montag'la ilişkilerini anlatan bir kitap yazacağını açıklamış, ancak Montag, bunun için kesinlikle dava açacağını söylemişti.

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