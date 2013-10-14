Seks kasedi sorusu Paris Hilton'u kızdırdı

Yeni şarkısı “Good Time”ın tanıtımı için bir radyo programına katılan Paris Hilton, gaf yaptı.



“Bob and the Showgram” isimli radyo programına telefonla bağlanan Hilton'a, seks kaseti hakkında soru yönelten DJ Bob Dumas'a sinirlenen, fakat sakinliğini korumaya çalışan Hilton, kasetin o dönemde birlikte olduğu 'ruhen hasta' bir adam dolayı yayınlandığını söyledi.

Röportaj bitiminde yayından çıktığını zanneden Hilton'ın, o sırada yanında olan arkadaşına, “Bu adam aşağılık herifin teki, bu programa bir daha asla çıkmayacağım” dediği duyuldu.