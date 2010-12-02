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Seks kasedi başını derde soktu

Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez eski kocasının 13 yıl önce kaydettiği seks videolarının yayılmasını durdurmaya çalışıyor.

02 Aralık 2010 02:00

T24 -   Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez eski kocasının 13 yıl önce kaydettiği seks videolarının yayılmasını durdurmaya çalışıyor.


Adı yeni bir seks kasedi skandalına karışan Jennifer Lopez, videoların ortaya çıkmaması için kasetleri satmaya çalışan eski eşi Ojai Noa ve menajeri Ed Mayer'e karşı yasal bir mücadele başlattı. Videoların 1997 yılında evlenen çiftin 11 aylık evlilikleri sırasında çekildiği söyleniyor.


Yıldızın kasetleri gizli tutmak için açtığı davanın kayıtlarına göre görüntülerde Lopez, kameraya mahrem yerlerini gösteriyor ve cinsellik içeren davranışlarda bulunuyor. Şarkıcının kameranın farkında olduğu Videolar gizli çekim içermiyor.


Lopez buna rağmen videolar ifşa edilirse özel hayatına tecavüz edileceğini söyleyerek Noa ve Meyer'in görüntülerin paylaşımını engelleyen mahkeme kararını çiğnediği iddiasında bulunuyor.


Ojani Noa ve Jennifer Lopez'in evli olduğu günlerden.



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