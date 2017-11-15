T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Seks karşılığı, özel ders vermek yasallaşıyor

Hollanda'da yasanın çıkmasıyla birlikte eğitmenler, 18 yaşından büyük öğrencilere hizmet takası usulüyle ders verebilecek

15 Kasım 2017 23:05

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bir sürücü kursunda öğretmenlerin seks karşılığı ders verdiği ortaya çıkınca konu hakkında tartışmalar başladı. Hollanda Ulaştırma Bakanı, uygulamanın yasallaşacağını söyledi.

Seks karşılığında ders verdiği anlaşılan sürüş eğitmenleri hakkında ‘yasa dışı fuhuş’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda tarafların karşılıklı rızayla böyle bir çalışma yaptıkları anlaşıldı. Bu nedenle, soruşturmadan herhangi bir ceza çıkmadı.

Bakandan 'yasallaştırma' açıklaması 

Sputnik'te yer alan habere göre, Adalet Bakanı Ard Van der Steur, iki insan karşılıklı rızası olduğu için bu durumun hizmet takasına gireceğine belirtip, seks ile ödemenin önünü açtı.

Öte yandan Van der Steur ve Hollanda Ulaştırma Bakanı Melanie Schultz, bugün parlamentoda yaptıkları açıklamada uygulamanın yasallaşacağını duyurdu. Yasanın çıkmasıyla birlikte eğitmenler, 18 yaşından büyük öğrencilere hizmet takası usulüyle ders verebilecek.

ETİKETLER

seksderseğitimtakas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24