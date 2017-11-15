Seks karşılığı, özel ders vermek yasallaşıyor

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bir sürücü kursunda öğretmenlerin seks karşılığı ders verdiği ortaya çıkınca konu hakkında tartışmalar başladı. Hollanda Ulaştırma Bakanı, uygulamanın yasallaşacağını söyledi.



Seks karşılığında ders verdiği anlaşılan sürüş eğitmenleri hakkında ‘yasa dışı fuhuş’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda tarafların karşılıklı rızayla böyle bir çalışma yaptıkları anlaşıldı. Bu nedenle, soruşturmadan herhangi bir ceza çıkmadı.

Bakandan 'yasallaştırma' açıklaması

Sputnik'te yer alan habere göre, Adalet Bakanı Ard Van der Steur, iki insan karşılıklı rızası olduğu için bu durumun hizmet takasına gireceğine belirtip, seks ile ödemenin önünü açtı.

Öte yandan Van der Steur ve Hollanda Ulaştırma Bakanı Melanie Schultz, bugün parlamentoda yaptıkları açıklamada uygulamanın yasallaşacağını duyurdu. Yasanın çıkmasıyla birlikte eğitmenler, 18 yaşından büyük öğrencilere hizmet takası usulüyle ders verebilecek.