'Seks istatistiklerine inanmayın'

T24 - Microsoft Araştırma Birimi tarafından hazırlanan raporda, cinsel birliktelik sayısı ile ilgili istatistiklerin güvenilir olmadığı iddia edildi.Araştırmada kişilerin kendi ifadeleri sonucunda ortaya çıkan bu rakamların gerçeği yansıtmayabileceği söylendi. Araştırmada, aynı yöntemle hazırlanan internet ortamında yaşanan saldırılar, yani sanal suç rakamları için de aynı durumun sözkonusu olduğunun altı çizildi.







Bu tip istatistiklere yöneltilen bir diğer eleştiri ise, az sayıda kişiden alınan verilere dayanarak ortaya çıkan sonuçların, özensizce genelleştirilmesi. Araştırma, anket yöntemiyle elde edilmiş cinsel birliktelik ve sanal saldırı sayılarına güvenilmemesi tavsiyesiyle son buluyor.



Seks yalanlar ve sanal suçlar anketi

Microsoft Araştırma Bölümü'nden Dinei Florencio ve Cormac Herley tarafından hazırlanan raporun adı "Seks, Yalanlar ve Sanal Suçlar Anketi". Araştırmacıların iddiası, yalnızca ankete katılan kişilerin kendi ifadelerine dayanan istatistiklerin gerçeği yansıtma ihtimalinin sınırlı olduğu.

Raporda, erkeklerin, birlikte oldukları kadın sayısını gerçekten daha fazla söylemeleri, kadınların ise az sayıda kişiyle birlikte olduklarını söyleme eğiliminde olmaları örnek gösteriliyor. Araştırmacılara göre, böylece ortaya imkansız bir denklem çıkıyor.

Sanal suçlar konusunda da benzer bir durum olduğunu söyleyen araştırmacılar, kişilerin başlarına gelen sanal saldırı, zarar ve mağduriyet konusunda, gerçeği yansıtmayan ifadelerde bulunabileceklerinin altını çiziyor.





