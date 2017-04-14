“Seks işçisiyim” dedi, televizyondan atıldı!

Bosna Hersek'te Pink televizyonunda yayınlanan 'The Mighty Program' adlı programın sunuculuğunu yapan 26 yaşındaki ünlü reality şov yıldızı Senada Nurkiç, seks işçisi olduğunu dile getirdi. Nurkiç açıklamanın ardından işini kaybetti.

Senada Nurkiç, seks işçisi olarak çalıştığını söylemesinden bir ay sonra kanal yönetimi tarafından işten atıldı. Kanal yönetiminden bir kaynak, “Program eğlence amaçlı olup kimseyi küçük düşürmek gibi bir niyeti olmasa da, kanal yönetimi programın yayınının durdurulması kararını aldı. Kararın nedeni izleyicilerden çok fazla şikayet gelmesi ve ulusal kanal olmamız” dedi.

Yerel basın da çok sayıda kişinin Nurkiç’in müstehcen konuşmaları ve kaba davranışlarından şikayetçi olduğunu aktardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nurkiç de “Seks işçiliği benim diğer işim gibi. Bunda bir sorun görmüyorum. Vücudumu hayatta kalmak ve para karşılığında insanlara yardım etmek için satıyorum” dedi.

Seks işçiliğinin yasak olduğu Bosna Hersek’te ceza almaktan korkmadığını belirten Nurkic, “Beni hapse atmak isteyenler faturalarımı ödememe ve yaşamak için para kazanmamı sağlayanlar. Politikacı bir sevgilim var, o tutuklanmama izin vermez, beni koruyacaktır” ifadelerini kullandı.