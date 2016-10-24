Seks işçisi iki kadına kerpeten ve seks oyuncaklarıyla işkence ederek öldüren adamın ceza indirimi talebi reddedildi

2014 yılında iki seks işçisi kadına işkence ederek öldüren İngiliz bankacının ceza indirimi isteği reddedildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre; İngiltere’de yaşayan 31 yaşındaki Rurik Jutting, seks işçisi olarak çalışan iki Endonezyalı kadına işkence ederek öldürmekle suçlanıyor. Kadınlardan birine üç gün boyunca kerpeten ve seks oyuncaklarıyla işkence eden Rurik Jutting’in, genç kadınlara zorla tuvalet klozetini yalattığı iddia ediliyor.

Savcının ifadesine göre; Cambridge Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra bankacı olarak çalışan Jutting, Hong Kong’da bulunan lüks dairesinde 2014 yılında işkence ettiği kadınları kameraya aldı. Endonezyalı Sumarti Ningsih (23) ve Seneng Mujiasih’in (26) cesetleri, Jutting’in Hong Kong’daki dairesinde bulundu. İngiliz bankacı cinayetleri kasten işlemediğini iddia ederek ceza indirimi talebinde bulundu fakat yüksek mahkeme savcıları bugün bu isteği reddetti.