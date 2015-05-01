Seks işçileri: Ahlaksız değil emekçiyiz, orospufobiye karşı direneceğiz!

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, 1 Mayıs için yaptığı açıklamada, “Emek ve dayanışma günü olan bugünü, seks işçilerinin de diğer işçiler ile bir araya gelmesi ve karşılıklı olarak birbirlerinin sorunlarını anlaması için önemli bir fırsat olarak görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kırmızı Şemsiye, emekçilerin sorunları tartışılırken seks işçilerinin görmezden gelindiğini vurguladığı açıklamasında “Seks işçilerinin hakları emekçi haklarıdır! Seks işçiliği bir işçilik biçimidir!” dedi.

Bianet'te yayımlanan habere göre, seks işçiliğinin en ağır işçilik biçimlerinden biri olduğunun altının çizildiği açıklamada, emekçilerin sorunları tartışılırken seks işçilerinin görmezden gelindiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Seks işçisi karşıtı yaklaşımlar, her kesim içerisinde yaygın şekilde bulunuyor. Bizler seks işçileri olarak, bize yönelen nefreti ve öfkeyi bertaraf edebilmek için 1 Mayıs’ta tüm diğer işçi kesimleri ile bir arada alanda olacağız.

Devletin ve çeşitli toplumsal grupların seks işçilerini hedef haline getiren açıklamaları, uygulamaları ve yasalarına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Meselenin seks işçiliği olmadığını, yapısal toplumsal sorunların hedef alınması ve çözülmesi gerektiğini dile getiriyoruz. Seks işçiliğini, “bataklık”, “ahlaksızlık”, “şiddetin kendisi” olarak gören toplumsal algının aksine, emekçi olduğumuzu ve emek eksenli haklarımızı talep ediyoruz.

Seks işçileri ile değil, yoksulluk ve toplumsal cinsiyet adaletsizliği ile mücadele edilmesini istiyoruz. Seks işçilerini hedef alan şiddetin, seks işçiliğine içkin bir mesele olmadığını, seks işçilerini hedef alan ve kriminalize eden mevzuat ve uygulamalar sonucunda ortaya çıktığını iddia ediyoruz.

Bugün tüm emekçiler ile dayanıştığımızı, sorunlarımız farklı görünse de ortaklaşabileceğimizi, devletin ve toplumun ahlakçılığı, gericiliği, kadın düşmanlığı, homofobi/transfobisi ve orospufobisine karşı direneceğimizi bir kere daha dile getiriyoruz.

Seks işçilerinin hakları emekçi haklarıdır! Seks işçiliği bir işçilik biçimidir!”