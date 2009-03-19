Seks hayatınız canlansın

Aşk hayatınızda fazla değişiklik yok, her şey rutininde gidiyor ancak siz partnerinizden değil de her şeyin sıradanlaşmasından sıkıntı duyuyorsunuz. Hayatınızda yapacağınız ufak değişikliklerle bunun üstesinden gelebilirsiniz.



1- Randevulaşın



Bazı çiftler iş ya da farklı nedenlerle seks yapmaya zaman bulamayabilir. Siz de seks için partnerinizle ya da eşinizle randevuleşın. Yemek ya da film için dışarı çıkın, biraz yürüyüş yapın, eve geldiğiniz birşeyler için ve planladığınız gibi devam edin. Seks için plan yapmak garip gelebilir ancak insanlar herşey için plan yapıyor, siz de yapın.



2 - Evden çıkın



Sürekli evde olan çiftler için seks yaşamları iş, çamaşırlar ve çocukların bakımı gibi rutinleşmiş olabilir. Ev dışında göl manzaralı bir yerde seks yapmak daha heyecan verici olabilir. Yatak odasında seks yapmak çoğu zaman zordur. Bu sırada saati kurup kurmadığınızı, çatıdaki deliği tamir etmek için ne kadara ihtiyacınız olduğunu merak edebilirsiniz. En iyi seks geçmiş ve geleceği düşünmediğiniz zaman yapılır. Yatak odanızdaki büyükannenizin size gülümseyen fotoğrafı bile işinizi zorlaştırabilir.



3 - Yatak odanızı yeniden dekore edin



Yatak odanızın yeri seks için ideal olmayabilir. Çocukların ya da bakıcının odasına yakın olması sizi olumsuz etkiliyor olabilir. Odanızın duvarlarına aynalar yerleştirmek, TV koymak hem sizin dikkatinizi dağıtacağı hem de çocuklara açıklamayı zorlaştıracağı için iyi bir fikir olmayabilir.



4 - İstediğiniz şeyin ne olduğunu hayal edin ve uygulayın



Herkesin kısa ya da uzun seks fantezileri vardır. Bazıları fantezileri ruhunun derinliklerinde saklayabilir. Partnerinizden böyle bir talep geldiğinde ne söyleyeceğinizi biliyor musunuz? Eğer emin değilseniz yalnız değilsiniz. Bu konuda biraz çaba gösterebilir, dergiler, kitaplar ya da videolara göz atabilirsiniz.



5 - Partnerinizin isteklerinin farkında olun



Partnerinize kendinize sorduğunuz "aşk hayatından ne beklediğini" sorun. Genellikle partnerlerden en sık duyulan ortak şikâyet birinin diğerinden daha fazla seks yapmak istemesidir. Bazıları partnerlerinin istediklerinden daha farklı seks yapabilirler. Bu isteksizliğe neden olabilir. Bu gibi sorunları ortadan kaldırmak için partnerinizle konuşmalı, sekste hoşlandığınız ortak noktaları bulmalısınız.



6 - Seks problemlerinizi görmezlikten gelmeyin



Seksüel sorunları olan insanlar çoğu zaman utanırlar ve sorunları gidermek için geç kalırlar. Ancak bu yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Çözmek için uzmanına başvurun.



7 - Yavaş hareket edin



Uzun zamandır birlikte olan çiftlerin seks yaşamları giderik hızlanabilir. Kısa sürede seks yapmak sizi tatmin etmeyebilir. Bu nedenle yeni taşınan ya da ilk defa birlikte olan bir çift gibi hareket edin. Yeni yerler keşfedin, yeni şeyler deneyin. En iyi seks, yavaş, eğlenceli ve yaratıcı olandır. Sadece tek bir şekli yoktur. Biraz öyle biraz böyle yenilik gerektirir. Kadınlar seksten zevk aldıkça, seksüel sorunlar ortadan kalkar ve herkes karlı çıkar.



8 - Herkes aynı şeyi yapıyor diye düşünmeyin



Ne kadar seks yapmalıyız? "Şimdi olduğundan daha çok" diye düşünmeyin. Seks yaşamınızda "olmalı" şartlanmasına kapılmayın. Yani "ne sıklıkta seks yapmalısınız"ın cevabı "Bunun cevabı yok"tur. Ne kadar seks yapmanız gerektiğini düşünmeyi bırakıp istediğiniz zaman seks yapın.



9 - Denemeye devam edin



Daha iyi bir seks yaşamı biraz çalışmanızı gerektirebilir. Seks yaşamınıza heyecan katmak istiyor ancak bunun için hiçbir şey yapmıyorsanız bir faydası olmaz. Kayınvalideniz aradığında hasta olduğunuzu söyleyin ve sekse zaman ayırın ya da mum ışığında seks yapın. Biraz da yanılma payı alarak yeni şeyler deneyin. Asla vazgeçmeyin. Bunları daha öncede duyduğunuzu ya da okuduğunuzu düşünüyorsanız demek ki hala bir şey yapmamışsınız.



10 - Kendi kendinizi motive edin



Eğer birisi seks için zamanım yok ya da iyi bir seks için enerjim yok diyorsa, onun seks yaşamının iyi olmasını beklemeyin. Bu kadar basit. Bu yüzden iyi bir seks yaşamı için kendi kendinizi motive edin.

