Seks hayatını etkileyen en büyük sorunlar

Kadınların seks hayatını etkileyen cinsel isteksizlik ve orgazm bozukluğu için, altta yatan nedenler araştırılarak, ilaç tedavisi ya da psikolojik terapiler uygulanıyor.



Orgazm bozukluğu kadınların cinsel yaşamında en çok görülen sorun. Araştırmalara göre, kadınların yarısından fazlası orgazm güçlüğü çekiyor. Ancak bu sorunun önüne geçebilmek için orgazmı takıntı haline getirmekten vazgeçmek gerekiyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat Radikal'in sorularını yanıtladı.



Kadında ne zaman orgazm probleminden bahsedilir?

Kadın, cinsel olarak uyarılmasına, heyecan duymasına rağmen hiç orgazm olmazsa ya da geç orgazm olursa ‘Problem var’ deriz.



Her seferinde orgazm olmak şart mı?

Her seferinde yaşanmasını beklemek yanlış. İnsanların psikolojik durumu, cinselliğe hazır olmayan ruh hali, iyi konsantre olamama, seks sırasında heyecanı yok eden bir olay, hastalık gibi etkenler bazen orgazmı engelleyebilir.



Ne zaman doktora başvurmalı?

Zaman zaman herkes orgazm olamama sorunu yaşayabilir. Ama problem ısrarlı bir şekilde devam ediyorsa tedavi için doktora gitmek gerekir.



Orgazm problemi yaşla artar mı?

Evet. Vücutta meydana gelen değişimler orgazmların süresi ve şiddetini azaltabilir.



Orgazm bozukluğunun nedenleri neler?

Bozuk aile ilişkileri içinde yanlış, yetersiz cinsel bilgilerle büyüyen ya da çocuklukta cinsel travma yaşayan kişilerde cinsel sorunlara yatkınlık oluşur. Hayatın ileri evrelerinde yaşanan problemler de cinsel sorunlara yol açabilir. Örneğin cinsel başarısızlıklar, depresyon, aldatılma, hamilelik, doğum sonrası ruhsal problemler, yaşlanma ve şiddete maruz kalma kadının orgazm olmasını engelleyebilir.



İlaçlar da etkili mi?

Depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar orgazm hissini azaltabilir.



Sorunun çözülmesini neler zorlaştırır?

Çiftler arası çekiciliğin kaybolması, ilişkinin bozulması, kendine güvensizlik, cinsellikten ve başarısızlıktan korkma, cinsellik hakkında kalıplaşmış yanlış düşünceler, yetersiz ön sevişme ve psikiyatrik rahatsızlıklar sorunu kötüleştirir.



Uyarılma sorunları orgazm problemlerine yol açar mı?

Evet. Cinsel uyarılma bozukluğu diyebilmemiz için iki kriterimiz var.

1) Kadında cinsel uyarılara cevap yoktur. Vajinal kayganlık oluşsa da kadında cinsel heyecan ve zevk hissi oluşmaz.

2) Kadın cinsel olarak uyarıldığını hissetse de vajinal dokularda kanlanma artışı gibi uyarılma belirtileri oluşmaz. Yani kadın uyarılardan heyecan duyar ama vücudu buna yanıt vermez.

Bazen her iki durumu birden yaşayan kadınları görebiliyoruz. Yani kadın ne heyecan duyar ne de vajinal uyarılara cevap gösterir. Bu durum da kadının orgazm olamamasına yol açar.



Uyarılma bozukluklarının sebepleri ne?

Son yıllarda cinsel uyarılma bozukluğunun fiziksel bir soruna bağlı olabileceği belirtiliyor. Örneğin diyabet (şeker hastalığı) gibi damarsal sorun yaratan hastalıklar veya sinir sistemini ilgilendiren problemler uyarılmayı azaltabilir. Cerrahi tedavilerin yan etkisi olarak uyarılma bozulabilir. Sık idrar yolu enfeksiyonu veya vajinal enfeksiyon geçiren kadınlarda ağrı, kayganlıkta azalma ve uyarılma eksikliği oluşabilir. Yine ilişkide yaşanan problemler uyarılmayı azaltabilir.



Orgazm sorunu nasıl tedavi ediliyor?

Kadın cinselliğinde doğru tanı koymak çok önemli. Bunun için de jinekolog, androlog, ürolog, psikiyatr, psikolog gibi farklı uzmanlık dallarından doktorlarla birlikte çalışıyoruz. Sorun, altta yatan bir hastalık ya da kullanılan ilaçlardan mı kaynaklanıyor bunu araştırıyoruz. Hastanın beslenme düzenini, kilosunu, egzersiz seviyesini, sigara -alkol gibi alışkanlıklarını, stres düzeylerini inceliyoruz. Ppsikolojik boyutuna bakıyoruz. Tanı konulunca sistemik veya lokal ilaç tedavileri ile psikolojik terapiler devreye giriyor.



Uyarılma problemi nasıl tedavi edilir?

Cinsel uyarılma sorunu yaşayan kadınlarda orgazm veya istek problemi de görüldüğünden birden fazla tedavi gerekebilir. Bazı lokal veya sistemik hormon tedavileri, damarsal ilaçlar kullanılabilir. Terapi de tedavi edici veya destekleyici amaçlarla mutlaka önerilir.



Sorun yaşayanlara nefes teknikleriİşte, orgazm güçlüğü sorunu tedavisinde uzmanların tavsiye ettiği egzersizler:



1) Kegel egzersizleri: Pelvik kasları (vajinal bölgesi kasları) hissetmek için tuvalette idrarınızı yaparken tutmayı deneyin. Bu sırada karın ve kalça kaslarınızı kasmayın. Pelvik kaslarınızı tanıdıktan sonra otururken ya da ayaktayken onları beş saniye süresince kasın. Sonra gevşetip egzersizi günde 10 kere tekrar edin.



Bu işlem sırasında bel ve karın bölgesinde ağrı varsa hareketi yanlış yapıyorsunuz demektir.

2) Nefes egzersizleri: Sırt üstü yatıp güzel bir cinsel birleşme anını hayal ederken tüm kaslarınızı derin nefes alarak kasın ve hızla nefes verirken gevşetin. Eğer bu işlem sırasında bel ve karın bölgesinde ağrı varsa pelvis kaslarınıza odaklanıp onları kasıp gevşetmeye özen gösterin.



İsteksizlik hangi yaşlarda çıkar?

Kadınlarda 20 -30’lu yaşlardan itibaren cinsel istek sorunları görebiliyoruz. Orta yaştan itibaren cinsel isteksizlik yaşayan kadınların sayısında artış var. İlginç olan şu: Kadınlarla ilerleyen yaşla birlikte cinsel isteksizlik yaşasa da rahatsız olmuyor. Kadınlar ‘Benim artık yaşım geçti’ diyerek değişikliği normal kabul ediyor. Oysa ilerleyen yaş, cinselliğin önünde bir engel değil.



Cinsel isteksizliğin nedenleri ne?

En önemli nedenlerden biri hormonal eksiklikler. Bu nedenle menopoz sonrası kadınlar dikkatle izlenmeli. Sağlıksız beslenme, egzersiz seviyeleri, sigara alkol kullanımı gibi sebepler cinsel isteği azaltabilir. Geçirilen ameliyatlar, kullanılan ilaçlar da cinsel isteksizlik nedeni olabilir. Yine aşırı stres, depresyon ve endişe hastalıkları cinsel isteği ortadan kaldırabilir.



Evlilik çatışmaları da etkili mi?

Kadınlar için yakınlık ve şefkat hissi cinselliğin ayrılmaz parçası. Duygusallıktan, iletişimden uzak bir beraberlik kadında isteksizlik nedeni olabilir.



Nasıl tedavi edilir?

Eğer problem hayat tarzıyla ilgiliyse bunlar değiştirilir. Örneğin hastaya sağlıklı beslenmesi, düzenli egzersiz yapması önerilir. Altta yatan başka hastalıklar varsa önce bunlar tedavi edilir. Örneğin hormon eksikliği saptanmışsa dışarıdan hasta desteklenir. İlişki problemleri, depresyon, stres gibi sebepler varsa hasta terapiye yönlendirilir.