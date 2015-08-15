'Seks hayatı diline vuranların cinsel hayatlarının iyi olmadığını düşünüyorum'

Yaz sezonunda cuma akşamları Star TV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kiralık Aşk dizisinde başrol oynayan Barış Arduç, "Seks hayatını anlatanların cinsel hayatlarının iyi olmadığını düşünüyorum. Genelde beceremediğini anlatırsın. Çok diline vurduysa orada sıkıntı vardır" dedi.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren cuma günleri sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında zirveyi kimseye bırakmayan Kiralık Aşk'ta kaslarını sergilediği sahnelerle ilgili de konuşan Arduç, "Twitter ve sosyal medya o sahnelerde yıkılmış, iyi bir erkek fiziğinin reytinge etkisi olduğu aşikar" diye konuştu.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan Barış Arduç'un açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Dizide ya mayoyla havuza giriyor ya da üstsüz basket oynuyorsunuz… Eskiden seksi kadın reyting unusuruydu. Artık kaslı erkekler mi reyting getiriyor?

İlk bölümdeki üstsüz sahnelerin anlık reytingleri irdelendi. Twitter ve sosyal medya o sahnelerde yıkılmış. Sosyolojik nedenleri detaylı konuşulmalı ama iyi bir erkek fiziğinin reytinge etkisi olduğu aşikar.

Türkiye’nin en seksi erkekleri arasında gösteriliyorsun. Siz kendini seksi buluyor musunuz?

Birilerinin benim hakkımda ‘seksi’ diye düşünmesi rahatsız edici değil. Ama bir adamın “Kendimi seksi buluyorum” demesi ruh sağlıyla ilgili ciddi sıkıntıları olduğunu düşündürür bana. Kimse aynaya bakıp “A ne seksiyim!” demez.

Peki o kasları boşa mı yaptınız?

Ben hayatım boyunca spor yaptım. Bunu da bana birileri ‘seksi’ desin diye değil kendimi iyi hissetmek için yaptım.

Yüzünüz kızardı. Seks konuşmaya utanır mısınız?

Cinsellik kimsenin inkar edemeyeceği bir şey. Bu durumu konuşmakta ayıp değil. Ama büyüdüğüm mahallede bunları konuşmak ayıptı. Bu yüzden herhalde aleni şekilde bunları konuşamıyorum. Bir de seks hayatını anlatanların cinsel hayatlarının iyi olmadığını düşünüyorum. Genelde beceremediğini anlatırsın. Çok diline vurduysa orada sıkıntı vardır. Çünkü o kendine özgü bir şey.

Bir süredir Gupse Özay’la birliktesiniz… Birlikte oynadığınız ‘Deliha’ filminin setinde tanıştınız... Nedir bu sette başlayan aşkların sırrı?

Bizim hikâyemiz sette başlamadı. Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz.

Komik kadın mı seviyorsunuz?

Komik insanı herkes sever. Hayat o kadar da ciddiye alınacak bir hikaye değil.

Evde birbirinize ne diye hitap edersiniz?

Hiç süslü laflarımız yok. Kendi adlarımızla hitap ederiz.

Geçen gün bir arkadaşınızın doğumgününde bir kıza numaranızı verdiğiniz haberleri çıktı. Aslı var mı?

Hayır. Arkadaşımın doğumgünüydü. Dışarıda vale beklerken bir kız geldi. Fotoğraf çektirmek istedi. Telefonu ben tuttum. O sırada magazinci arkadaş çekti. En fazla ne yazabilir ki diye düşündüm. Vicdan seni en fazla nereye kadar sürükler? Ne kadar kötü olabilirsin? Şimdi bu durumlara alışmaya ve tedbir almaya çalışıyorum. Çünkü canın yanıyor.

Ömer karakterini hayranları gizli romantik olarak tanımlıyor. Siz?

Her gün romantik takılan biri değilim ama Ömer karakteri gibi gizli romantik bir tarafım var.

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