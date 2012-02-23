Seks hakkında yanlış bilinen 7 efsane

T24 - GQ'dergisi yazarı Victoria Coren seks hakkında bilinen yedi efsaneyi tarışmaya açtı...

Victoria Coren'in GQ'nun mart sayısında yer alacak yazısı şöyle:

Efsane 1: Kibar ol

Bu kuralı hemen unutun. Gündüz saatlerinde nazik ve düşünceli davranmak güzel. Ama yatak odasında saygılı davranmaktan daha sıkıcı bir şey olamaz. Sonuçta bu seks, resmi resepsiyon değil. Sevişmenin daha ateşli olması için, güç dengesiyle oynamalı, potansiyelini sonuna kadar sömürmelisiniz. Siz tamamen giyinikken ona önünüzde durup giysilerini çıkarmasını emredin. Fermuarınızı açıp devamını ona bırakın. Eğer kıkırdamaya başlarsa ciddiye almayın ve talimatlara devam edin. Kadınlar yatakta ne yapacaklarının söylenmesine bayılır. Emirlere uymak bizi hanımefendi gibi davranma baskısından kurtarır. Seks sırasında açık ve küçümseyici olabilecekken sakın şirinlik yapmayın. Tabii bu “Hemen yatağa geç, sen de istiyorsun” ya da “Sanırım şuranda bir sivilce çıkıyor” türü bir küçümseme değil. En seksi zıtlık için, gününüzü bütün nezaketinizle şövalye gibi geçirdikten sonra, gece yatakta tam aksi bir insana dönüşün. Nedense kadınlar yatakta güç oyunlarından sadece gece sevişmelerinde hoşlanır. Gece daha gizemli olduğundan değil, loş ışık daha güzel gösterdiğinden. Burada “yatak” lafın gelişi. Tabii ki ona kanepede, banyoda, mutfak tezgahında, indirimde almak için tutturduğu çirkin yemek masasında öne eğilmesini emredebilirsiniz. Burada biraz insani ayar gerekiyor. Karşınızdaki gerçek bir sado-mazo fetişisti değilse saygısızlığınızı kontrol altında tutmalısınız. Kararlı, tutkulu ve sosyal nezaketten arınmış davranışlarınız sırasında, ona güvende olduğunu hissettirin. Poposuna şaplak attığınızda şaşkınlık, tahrik ve hafif endişeyle, sizi tutuklatmak için polisi aramaya koşmak arasındaki farkı anlasanız iyi olur. Bunları normal bir ilişkiyi referans alarak söylüyorum. 32 yaşında bir bakireyle yalnızsanız durum farklı. Ayrıca kadınların yüzde 100’ünü temsil etmiyorum. Ama bir gün kendinizi benimle yatakta bulursanız, sakın “Sakıncası yoksa dokunabilir miyim?” türü konuşmalar yapmayı aklınızın ucundan geçirmeyin. Tabii hemen bir mide bulantısı ilacı alıp size bir taksi çağırmamı istemiyorsanız.

Efsane 2: Komik erkek seksidir

Hayır, hayır, hayır. Erkeklerin aşırı derecede kafasını karıştıran bu mevzuyu açıklığa kavuşturalım. Kadınlar için komik erkek sadece iki durumda makbuldür. İlk buluşmada (çünkü kahkaha gergin havayı yumuşatmak için en iyi araç) ve ilişkinin anlamını sorgulamada (çünkü hayatı daha eğlenceli hale getirir). Fakat seks sırası ve sonrasında tüm espriler bir sonraki emre kadar derhal iptal edilmeli. Sadece memeleri sıkıştırıp korna efekti yapmaktan kaçının demiyorum. Aklınıza gelen her türlü komikliği unutun. Gerçekten çok komik bir espri yapmak arzusu duysanız da çenenizi tutun. Beyninizin espri üreten kısmını bir süreliğine devre dışı bırakın. Seks esnasında espri yapmak fazla sofistike bir durum. Zihninizi bir yandan espri üretmekle meşgul etmeniz karşıdakine, elinizdeki bu en doğal, mühim ve müstehcen işe odaklanmıyorsunuz gibi hissettirir. Ön sevişmede ağzınızdan seks dışında laf çıkmamalı. Yersiz bir şakayla “Ne olacak bu ekonomik krizin hali?” demeniz arasında hiçbir fark yok. Tabii sıcak kıkırdamalar çok tatlı olabilir. O kişi yataktaki sevgiliniz olduğu sürece.

Efsane 3: Kadın da erkek kadar seks İster

Post-feminizm ve cüretkar kadın köşe yazarları sayesinde bu efsanenin popülaritesi çok arttı ama inanmayın. Kadın genelde erkek kadar seks istemez. Erkeklerdeki, bir meyve soyma eyleminden sekse zıplayan çağrışım kabiliyeti kadınlarda yok. Bazen kadınlar gerçekten de havasında olmayabiliyor. Ama havasındayken, sizin böyle olduğunuz anlardan çok daha hevesli, arzulu ve heyecanlıdır. Ayın belli günlerinde onu tatmin etmek için kutu kutu enerji içeceğine, avuç avuç vitamin hapına ihtiyacınız olabilir. Fakat iki gün sonra, omzuna konduracağınız ufak bir öpücük bile ona fazla gelecek, bağıra çağıra battaniyesini kapıp dizisinin karşısına geçecektir. Kadın için partnerini reddetmekte hiçbir zaman sorun yok, erkek bu durumu asla ciddiye almamalı. Asla misilleme niyetine “Bugün de ben havamda değilim” demeyin, kaybeden siz olursunuz.

Efsane 4: Güzel kadınları baştan çıkarmak zordur

Güzel bulmadığınız bir kadını baştan çıkarmaya çalışmayın. Beğenmediğiniz bir kadınla sırf minnettar olacağını düşündüğünüz için yatağa girerseniz sonunda kaybeden siz olursunuz. Uyandığınızda kendinizi iyi hissetseniz bile, sosyopat olduğunuzu öğrendiniz demektir. O düzgün dişli, muhteşem saçlı, büyüleyici, fazla uğraştıracağı için hep uzak durduğunuz kadınların, elinde kokteyl bardağıyla pis pis sırıtan milyonerlerin hakkı olduğunu düşünüyorsunuz. Ama size söyleyeyim, o adam bir salak. Kadın onunla tanışmak istemiyor. Milyonerlerin güzel kadınları kolayca tavlayabilmesinin parayla ilgisi yok. Başarı, egolarını şişirdiği için o kadınlarla konuşmaktan çekinmiyorlar. Siz de öyle gibi yapabilirsiniz. Ona takılın, onu güldürün. Sanki 15 yaşında, okulun arkasında buluşmuş yeniyetmelermişiniz gibi muhabbet edin. O, flörte cesaret edemeyen normal erkeklere ya da söylediklerini ciddiye almayan kibirli yılanlara alışkın. Siz bu ikisinin ortası olun, bir anda her şey seksi bir havaya bürünecek.

Efsane 5: Parmakları kadının saçlarında gezdirmek çok erotiktir

Çek elini saçlarımdan. Çok ciddiyim. Çek elini saçlarımdan.

Efsane 6: Kadınlar seks sonrası sarılmak ister

Bir yatak üreticisi tarafından yapılmış son araştırmaya göre, seks sonrası sıkı sıkı sarılmalara daha meyilli olan kadın değil erkek. Araştırmada kadının ne istediğinden bahsedilmiyor ama güven veren bİr okşanma yeterli olabilir.

Efsane 7: En heyecan verici seks, yeni tanıştığın biriyle olandır

Doğru değil. Yabancıyla seks, sadece seks hayatınıza renk katmak, rutini kırmak açısından heyecan verici gelebilir. Ölmeden önce yapmanız gerekenler listesinde tutmanızın bir mahzuru yok. Fakat bunu yaşadığınız en heyecan verici seks diye tanımlayıp defalarca tekrarlamanın manası yok. Çünkü değil. Partnerinizi bir süredir tanıyorsanız ilk sevişme her zaman daha erotiktir. Ama illk seks, hiçbir zaman en iyisi değildir. En iyi sekse, uzun süredir birlikte olduğunuz sevgilinizle zaman içinde ulaşabilirsiniz. Ama şu hayatta yaşayacağınız en kışkırtıcı ilişki, çok yakından tanıdığınız biriyle, sınırı olmayan edepsiz seks. Ertesi sabah, aklınızda hâlâ geçen gece birbirinize yaptığınız seksi hareketler olduğu halde alakanız yokmuş gibi davranmalar, başkalarıyla nezaketen sosyalleşmeler gayet seksi bir durum. Üzerine aynı şeylerin birkaç dakika içinde tekrar yaşanma ihtimalinin yarattığı heyecanı ekleyin. İnsanın derininde saklı hayvani dürtülerden zevk almanın belki de en eğlenceli yolu, bu çok yakından tanıdığınız kişiyle yapacağınız tamamen içgüdülerden ibaret seks. Tıpkı sadece ikinizin girebildiği, gizli bir kuytuyu keşfetmek gibi.