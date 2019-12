Seks hakkında 30 gerçek

“Iyi bir seks sadece cinsel arzuların bir sonucudur” diye düşünüyorsanız, büyük bir yanılgı içindesiniz! Çoğu kişinin “bir ihtiyaç” olarak tanımladığı seks, aslında spontane gelişebilen bir durum. Tabii ki bu “durumu” güçlendiren faktörler de var!



1. İŞİN SIRRI PEYNİRDE!



Bilim adamları peynirin içinde bulunan “phenylethylamine” adlı bir kimyasalın (kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor) kan dolaşımını hızlandırdığını kandaki glikoz seviyesini yükselttiğini söylüyor. Bu da beyne “aşk sinyalleri” gönderiyor ve daha iyi bir seks için kolları sıvamış oluyorsunuz! Şimdi anladınız mı İtalyan ve Fransızların niye bu kadar “ateşli” olarak bilindiklerini. İşin sırrı peynirde!



2 ORTALAMA BİRLEŞME HIZI SAATTE 45 KM

Çok hızlı gibi gelebilir ama sperm bir kez vajinaya girdiğinde yavaşlıyor. Hatta hızı dakikada 3 milimetreye düşüyor. Dölyatağına 45 dakikada ancak ulaşabiliyor.



3 ORGAZM TAKLİDİNİ ERKEKLER DAHA ÇOK YAPIYOR

İngiltere'de yapılan bir araştırma 18–34 yaşındaki erkeklerin yüzde 42'sinin ve araştırmaya katılan tüm erkeklerin yüzde 19'unun orgazm taklidi yaptığını ortaya koydu. Bu yüzden seks terapistleri partnerinizin iyi bir 'oyuncu' olabileceğini göz önünde bulundurmanız gerektiğini söylüyor. “Yatakta başarılı olabilmek” erkeklerin üzerinde de büyük bir baskı unsuru. Ancak unutmayın ki hedefe her zaman tam olarak ulaşamamak onların bu oyundan keyif almadıkları anlamına gelmez.



4 ORGAZM SIRASINDA KASILMA SAYISI

Uzmanlar erkeklerin bir orgazm sırasında ortalama 10–15 kasılma yaşadığını söylüyor. Ayrıca her bir kasılma arasında ortalama 0.1–0.6 saniye arasında bir aralık olduğunu tespit etmişler. Bunu bilmek ne işimize yarayacak demeyin! Zira bu bilgilerle olabilecek kasılmalara karşı hazırlıklı olarak bilinçli bir seks yaşayabilir ve cinsel birleşmeyi daha zevkli hale getirebilirsiniz.



5 ATEŞLİ BAŞLANGIÇ

Bilim adamları, penis ucu ve klitorisin aslında aynı derecede hassas olduğunu ve ön sevişme sırasında çok işe yaradığını söylüyor!



6 ORGAZMA ULAŞMAK SADECE 7,3 DAKİKA

3 mü 5 mi derken uzmanlar tartışmada son noktayı koydu:

Erkekler için orgazm olmak 7,3 dakikayı alıyor! Spekülasyon değil bilimsel bir veri bu. 1587 erkekle yapılan bir araştırmada 1380 kişi ortalama 7,3, 207 kişi ise 1,8 dakikada orgazm olmuş.



7 SPERM MİKTARI

Bir erkeğin yaşamı boyunca 53 litre sperm ürettiğini biliyor muydunuz?



8 KOKU DAHA ÇABUK EREKSİYON SAĞLIYOR

Beyninizin belli bir bölümü koku duyusunu yönetir. Burun hücreleriniz; ter, ten gibi kokularla uyarıldığında, beyninize 'sekse hazır' olduğunuza dair sinyaller yollanır. ABD’deki Berkeley Üniversitesi uzmanları kadınlardaki koku duyusunun çok gelişmiş olduğunu, bu sayede daha çabuk ereksiyon olduklarını söylüyor.



9 BAZI ŞEYLERİN ŞAKASI OLMAZ!

Penis kasılması (priapism) çok acı veren ve 2 saatten fazla sürebilen bir durumdur ve komik hele hele dalga geçilebilecek bir durum değildir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız onu en yakın hastaneye götürmelisiniz. Çünkü bu durum doku zedelenmesine veya cinsel ereksiyon bozukluğuna sebep olabilir.



10 TELEFONLARI KAPAMIYORUZ!

Dünya çapında yapılan bir araştırma, yine ilginç bir gerçeği ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 14'ü, seks sırasında çalan telefona cevap veriyor!



11 ORGAZM ÂŞIK YAPAR MI?

Orgazm sırasında, her iki cinsiyet tarafından salgılanan “oxytocin” hormonu (orgazma ulaşmada etkili olan bir hormon) ile âşık olmak hem kadın hem de erkek için yüksek ve etkili bir yoğunlaşma aracı olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar bu sebeple birbirine daha çok yoğunlaşmış olmuş çiftlerin, kendilerini aşıkmış gibi hissettiklerini söylüyor.



12 YALANCININ MUMU NEREYE KADAR YANAR?

Yapılan araştırmalar, her dört kadından birinin partnerini aldattığını ortaya koyuyor. Ancak bunların sadece yüzde 28'i yakalanıyor.



13 ASLINDA ŞARTLAR EŞİT!

Genellikle her erkek penis boyunun büyük olmasıyla övünür. Oysa kadın klitorisi de penis kadar büyük bir organ. Uzmanlar 10 yıl öncesine kadar bunu ölçemediklerini itiraf ediyor. Ancak artık biliniyor ki bu bölüm vajinaya kadar uzuyor, oradan iki kola ayrılıyor ve vajinal dudaklara kadar geliyor. Bu da bir penis boyuna eş değer. Bu yüzden orgazm sırasında eşit şartlara sahip olduğunuzu unutmayın.



14 BİRAZ YARDIMIN BİR ZARARI YOK!

Kadınların mastürbasyon yaparak orgazma ulaşmaları, seks yaparak orgazma ulaşmalarından daha kolay olabiliyor. Normal bir kadının mastürbasyon yaparak orgazma ulaşması sadece dört ya da altı dakika içerisinde gerçekleşebiliyor.



15 ERKEK İYİ KOKU ALIR!

Finli bilim adamları bir araştırma yapmış; bir grup kadın ve erkeğe, kadınların adet dönemi öncesi ve sonrası giydiği tişörtler koklatılmış. Erkeklerin tercihi, yumurtlama döneminde giyilen tişörtler olurken kadınlar farkı anlamamış bile.



16 ERKEKLER DOĞUM KONTROL HAPI KULLANSIN MI?

Araştırmalar, kadınların çoğunluğunun bu soruya “evet” dediğini gösteriyor. Batılı erkeklerin üçte ikisi bunu kabul etmeye hazırken, Doğulu erkekler buna razı değil! Erkekler için doğum kontrol hapı çalışmaları Edinburgh Üniversitesi'nde devam ediyor.



17 KADINLAR, EĞİTİM ARTTIKÇA RİSKİ SEVİYOR

‹ngiliz uzmanlar, üniversite mezunu olan kadınların, liseden terk kadınlara göre oral seksi daha çok tercih ettiğinin, doktora mezunlarınınsa lisans mezunlarına göre bir gecelik ilişkiyi daha çok tercih ettiklerini tespit etti.



18 ERKEKLER İÇİN SPOR, SEVİŞMEK GİBİ

Araştırmalara göre heyecanlı bir futbol maçı seyreden erkeğin testisleri çekilebilir ve sertleşebilir! Bu, “seksüel anlamda heyecanlanmayla” aynı diyor uzmanlar.



19 KADINLAR DA EREKTE OLUR!

İspanyol seksolog Dr. Cabello Santamaria tarafından yapılan bir araştırma, bütün kadınların erekte olma yeteneğinin olduğunu fakat çok azının başarılı olduğunu gösteriyor. Bunu da vajinanın ön duvarındaki G noktasına borçlu olduklarını söylüyor ünlü seksolog.



20 ERKEKLERİN 'HASSAS' NOKTALARI

Erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi göğüs ve popolarının “hassas” olabilir unutmayın!



21 ZENCEFİLİN FAYDASI

Erkek ereksiyonunda kan akışının düzenli olması önemli. Zencefil gibi bitkilerin kan dolaşımını güçlendirdiğini unutmayın.



22 ERKEKLERİN SIRRI

Erkeklerin yüzde 35'inin penislerine bir evcil hayvan ismi verdiğini biliyor muydunuz?



23 SEKS GÖĞÜSLERİ DESTEKLER

Göğüsleriniz okşandığında, kan akışınız hızlanıyor ve toplardamarınız genişliyor. Bu da, göğüslerinizin büyümesini sağlıyor. Erkeklerin büyük bir çoğunluğunun iri göğüs sevdiğini düşünürsek fena bir şey sayılmaz değil mi?



24 O BİR İTALYAN AYGIRI

Peynirin seksi hareketlendirdiğinden bahsetmiştik. Chicago'da yapılan bir araştırma peynirli pizza kokusunun erkekteki seks isteğini artırdığını gösterdi.



25 ERKEK BOŞALMADAN ORGAZM OLABİLİR

Çünkü bu ikisi aynı şey değil diyor uzmanlar. Orgazm; vücudun kasılmalarla, kalp atışının hızlanmasıyla seksüel tansiyonun boşalması anlamına gelir. Boşalma ise sperm sıvısının boşalmasıdır. Erkekler bu ikisini karıştırır. Ancak bu bölgedeki kaslarını kontrol edebilenler için durum farklıdır. Bu şekilde ereksiyon süresi uzar ve boşalmadan orgazm olmak mümkün olabilir!



26 MİSYONER POZİSYONUNA DİKKAT!

Özellikle “misyoner” pozisyonda sperm, boomerang gibi direkt yolunu bulabilir unutmayın ve korunmak konusunda önceden önleminizi mutlaka alın.



27 SEVİŞTİĞİNİZ ZEMİN ÖNEMLİ

Çok romantik bir an yakaladınız ve ortam ısınmaya başladı. Ama yerde yıpranmış bir halının üzerinde, rahatsız edici bir birliktelik düşünmüyorsunuz değil mi? Çünkü araştırmalar, düz ve yumuşak zeminlerin ateşli seksi desteklediğini belirtiyor.



28 SPERMİN İÇERİĞİ ZENGİNDİR!

Orgazm sonrasında ortaya çıkan sıvı yağdan fakir, şekerden zengindir! 1 çay kaşığı ölçeğindeki sıvıda yaklaşık 5 kalori ve 500 milyon civarında sperm bulunur. Bu sıvı; aynı zamanda şeker, su, C vitamini ve protein içerir!



29 HAYAL ETMEK İYİDİR!

Yine yapılan araştırmalardan ortaya çıkan bir gerçek: ABD'nin seks araştırmalarıyla ünlü Kinsey Enstitüsü uzmanları, kadınların yüzde 38'inden fazlasının cinsel içerikli bir rüya gördükleri sırada orgazm olduklarını tespit etmiş.



30 BİRLEŞMEYE GİDEN YOL MUTFAKTAN GEÇER!

Amerika'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre orgazm sonrasında penisteki kan akışının yiyeceklerle hızlandığı tespit edilmiş. Buna göre portakal, çikolatalı tatlılar bu akışı en çok hızlandıranlar arasında.



(Kaynak: Formsante Dergisi)