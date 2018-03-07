T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Seks gurusu' olarak tanınan Anastasya Vaşukeviç'in ABD'ye sığınma talebi reddedildi

Vaşukeviç, Rusya ile ilgili ‘devlet sırrı' vermesi karşılığında serbest bırakılmayı istemişti

07 Mart 2018 12:22

Tayland'da seks eğitimi verirken yakalanan ve "seks gurusu" olarak adlandırılan Anastasya Vaşukeviç, Rusya hakkında vereceği bilgiler karşılığında ABD'den sığınma isteği kabul edilmedi.

Tayland'da izinsiz seks eğitimi verdiği için yakalanan Vaşukeviç, Rusya ile ilgili ‘devlet sırrı' vermesi karşılığında serbest bırakılmayı istemişti. Vaşukeviç'in ayrıca ABD'de siyasi sığınma hakkı talep ettiği belirtilmişti.

Sputnik'in haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan ABD'nin Belarus Büyükelçiliği, Vaşukeviç ve beraberinde yakalanan bir diğer ‘seks eğitmeni' Aleksandr Kirillov'un ABD dışındayken sığınma hakkı alamayacağını, ülke dışında en fazla mültecilik statüsü alabileceğini açıkladı.

Pattaya'da vizesi bitmesine rağmen ülkede kalan ve çalışma izni olmadan seks eğitimi vermesi nedeniyle Tayland polisi tarafından tutuklanan Belarus asıllı model Vaşukeviç, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ile bağlantısı hakkında ve Rus oligarklarla ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu iddia etmişti. Vaşukeviç, Trump'ın seçim kampanyasını yönetmesi için işe aldığı Paul Manafort'la 10 yıl önce çalıştığı iddia edilen Rus milyarder Oleg Deripaska ile bir ilişki yaşadığını söylemişti.

​Vaşukeviç ve 9 diğer Rus vatandaşı 25 Şubat'ta Pattaya'da çalışma izni olmadan seks eğitimi vermeleri nedeniyle tutuklanmıştı. 6 kişi serbest bırakılmış, Vaşukeviç'in yanı sıra Aleksandr Kirillov'un, vize süreleri bitmesine rağmen ülkede kalmaya devam etmeleri sebebiyle sınır dışı edilmesi ve kara listeye alınmasına karar verilmişti.

 

ETİKETLER

seks gurusuhaberabdsığınmatalepanastasia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24