'Seks gurusu' olarak tanınan Anastasya Vaşukeviç'in ABD'ye sığınma talebi reddedildi

Tayland'da seks eğitimi verirken yakalanan ve "seks gurusu" olarak adlandırılan Anastasya Vaşukeviç, Rusya hakkında vereceği bilgiler karşılığında ABD'den sığınma isteği kabul edilmedi.

Tayland'da izinsiz seks eğitimi verdiği için yakalanan Vaşukeviç, Rusya ile ilgili ‘devlet sırrı' vermesi karşılığında serbest bırakılmayı istemişti. Vaşukeviç'in ayrıca ABD'de siyasi sığınma hakkı talep ettiği belirtilmişti.

Sputnik'in haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan ABD'nin Belarus Büyükelçiliği, Vaşukeviç ve beraberinde yakalanan bir diğer ‘seks eğitmeni' Aleksandr Kirillov'un ABD dışındayken sığınma hakkı alamayacağını, ülke dışında en fazla mültecilik statüsü alabileceğini açıkladı.

Pattaya'da vizesi bitmesine rağmen ülkede kalan ve çalışma izni olmadan seks eğitimi vermesi nedeniyle Tayland polisi tarafından tutuklanan Belarus asıllı model Vaşukeviç, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ile bağlantısı hakkında ve Rus oligarklarla ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu iddia etmişti. Vaşukeviç, Trump'ın seçim kampanyasını yönetmesi için işe aldığı Paul Manafort'la 10 yıl önce çalıştığı iddia edilen Rus milyarder Oleg Deripaska ile bir ilişki yaşadığını söylemişti.

​Vaşukeviç ve 9 diğer Rus vatandaşı 25 Şubat'ta Pattaya'da çalışma izni olmadan seks eğitimi vermeleri nedeniyle tutuklanmıştı. 6 kişi serbest bırakılmış, Vaşukeviç'in yanı sıra Aleksandr Kirillov'un, vize süreleri bitmesine rağmen ülkede kalmaya devam etmeleri sebebiyle sınır dışı edilmesi ve kara listeye alınmasına karar verilmişti.