Seks günlüğü delil oldu

T24



Günlüğü işadamının eşi verdi

Silah zoruyla yazdım



Döve döve ilişkiye girdi

Bugüne kadar yakınmışlar



Savcılığa iki suç duyurusu daha



İşadamı Mehmet A.'nın, G.T.'nin arkadaşı A.A. ile eski sevgilisinin kızkardeşi M.D.'ye de tecavüz ettiği ileri sürüldü. Hakim, ifadelerini aldığı iki kadın için savcılığa iki ayrı suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre, Antalya'da oto galerisi bulunan 56 yaşındaki Mehmet A., 16 yaşındaki kızı S.A. ile arkadaş olan G.T.'ye evlerine yatılı olarak geldiği 1 Ağustos 2008 tarihinde tecavüz etti. Ailesine söyleyeceği tehdidiyle de ilişkiyi sürdürdü. Telefon mağazasında çalışan genç kızın geçen yıl Ekim ayında bir sevgilisi olduğunu öğrenen Mehmet A., ormanlık alana götürdüğü G.T.'yi demir sopayla dövdü. Vücudunun büyük bir bölümü moraran G.T. olanları ailesine anlattıktan sonra polis merkezine başvurdu.Tecavüzle suçlanan işadamı Mehmet A., 30 Ekim 2009 tarihinde tutuklanarak cezaevine konuldu. G.T. o tarihte verdiği ifadesinde şunları anlattı: “Kızıyla arkadaştık. Onlarda zaman zaman yatılı kalmaya başlamıştım. Bir gece teras katındaki benim kaldığım odaya geldi, ‘Sen aklımdan hiç çıkmıyorsun. Seni çok arzuluyorum’ dedi. Karşı koyunca altın kaplama bir tabanca ile tehditle bana tecavüz etti. Sabah ise hiçbir şey olmamış gibi çıktı gitti. Daha sonra beni telefonla arayarak gece yaptıklarını kamera kaydına aldığını belirterek ‘Bu görüntüleri herkese gösteririm’ diyerek beni tehdit etti ve ilişkiyi sürdürdü. Sevgilim olduğunu öğrenince beni ormanlık alana götürüp dövdü, ters ilişkiye girdi. Artık dayanamayacağımı anladım ve aileme durumu anlattım.”Antalya Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet A., dün Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mehmet A.'nın eşi S.A. mahkemeye G.T.'ye ait olduğunu ileri sürdüğü günlük sayfalarını sundu. Toplam 14 sayfalık günlükte genç kızın yaşadığı cinsel deneyimler yer alıyor. Duruşması sırasında okunan genç kızın günlüklerindeki şu notlar dikkat çekti: “Nişanlandıktan sonra, üç günde bir arabada ilişkiye giriyorduk. Onu çok arzuluyordum. Arabanın arkasında suyumuz çıkıyordu. Şükür ki kendimi tam anlamı ile teslim etmedim.”, “Davut diye birisiyle tanıştım. Beni çok beğendiğini söyledi. O müsait olduğunda çalıştığım yerin üst katındaki bilgisiyar kursunda görüşüyorduk. Odaya giriyorduk, öpüşüp sevişiyorduk. Üzerimde kıyafetlerimle ben ona dönük kucağına oturup sürtünüyordum. Ve bundan ötesini yaşamıştık. Bu 3 ay sürdü.” “Telefonum çaldı arayan Mehmet’ti. Sevişiyorduk, ilişkiye giriyorduk. Her türlü ilişkiye giriyorduk. Beni nişanlandıktan sonra bozdu. Arabada dizlerimi kırarak yüklenmişti. Lanet olsun bozmuştu. Ben artık bir kadındım.”Duruşmada okunan günlüklerle ilgili olarak G.T. günlüğün kendisine ait olduğunu kabul etti; ancak bunları işadamı Mehmet A.'nın silah zoruyla yazdığını ileri sürdü.Duruşmaya G.T.'nin arkadaşı 20 yaşındaki A.A. ile işadamının eski sevgilisi 36 yaşındaki Ü.D. ve onun kızkardeşi 28 yaşındaki M.D. de tanık olarak katıldı.İfade veren A.A., işadamı Mehmet A.'nın G.T. ve kendisiyle grup seks yaptığını iddia etti. A.A., tecavüz gününü anlatırken, “Kızı bir gün villasına davet etti. Biz de ailelerimize yurtta kalacağımızı söyleyerek daveti kabul ettik. Oturup biraz sohbet ettik. G. ile yatmak üzere teras katına çıktık. Bu meyve kokteyli yapıp getirdi. İçinde alkol olduğunu düşünüyorum, çünkü içerken boğazımızı yaktı” dedi.Bu sırada genç kızın ağlamaya başlaması üzerine sanık ve izleyiciler dışarı çıkartıldı. Tecavüz anını gözyaşları içinde anlatan A.A., “G. ile aynı yatakta yatıyorduk. Kendisi geldi ve yanımıza yattı. Biz istemedik, ama zaten saat 02.00 olmuştu. İkimizle de cinsel ilişkiye girdi. Direnemedik. Zaten evi çok tenha bir yerdeydi. ‘Sizi kapının önüne koyarım’ diye tehdit etti” diye konuştu.İşadamının eski sevgilisi Ü.D. ise yaşadığı İstanbul’dan Antalya’ya gelerek duruşmada ifade verdi ve Mehmet A.'nın 1992 yılında da tehditle kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini söyledi. Ü.D.'nin Bursa’da yaşayan kızkardeşi M.D. ise ifadesinde şunları söyledi: “2000 yılında otomobil galerisinin başına geçmemi istedi. Ben de kabul ettim. Bana yaklaşmaya başladı. Her itirazımda dayak yedim. Beni demirle dövdü. 15 gün dışarı bırakmadı. İntihar etmek istedim, zorla tecavüz etti. Psikolojik baskı nedeniyle şikayet edemedim. Benimle döve döve defalarca ilişkiye girdi. Sonra evden kaçtım.”Sanık avukatı Süleyman Çalışuku ise “Bugüne kadar yakınmada bulunmuş değiller. Reşit olan mağdurelerin, olayın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen şikayet hakkını kullanmayarak ilişkiye devam etmiş olmaları ve ailecek çok sıkı ilişkilerin sürmesi, ilişkinin rızaya dayalı olduğunun kanıtıdır. Kaldı ki biz bu ilişkileri de kabul etmiyoruz” dedi.Mahkeme tanık olarak dinlenen A.A. ile M.D. için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mehmet A.'nın Bursa’ya giden kızı S.A.'nın ifadesinin yeniden alınmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Nisan'a erteledi.