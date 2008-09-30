Seks görüntüleri açık artırmada

Spears ile kısa süre önce aşk yaşayan Afgan asıllı magazinci Adnan Ghalib elinde ünlü şarkıcı ile birlikte çektirdikleri seks videolarının olduğunu iddia etti.



Heat Magazin dergisine konuşan Ghalib "İstediğim ücreti veren çıkarsa görüntüleri satabilirim" dedi. Ghalib'in elindeki görüntülerde Spears'in pembe bir peruk takarak seviştiği ve kaydın ocakta Meksika'da çekildiği düşünülüyor.



İngiliz basınında yer alan haberlerde, son günlerde aldığı ödüllerle, verdiği kilolarla ve çıkardığı single'ı ile eski günlerine dönmeye çalışan Britney Spears'in adı böylece bir kez daha skandallarla gündeme geldiği yorumları yapıldı.



Spears, Ghalib ile aşk yaşadığı dönemlerde Müslümanlığa geçebileceğini söylemişti. Spears'in daha önce de eski eşiyle seks videoları internete düşmüştü.

