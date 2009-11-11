Seks genç kalmamı sağladı

Alman Bild gazetesine konuşan Fonda, iyi görünmesinin altında yatan etkenleri şöyle açıkladı:“Yüzde 30 genlerim, yüzde 30 iyi seks, yüzde 30 spor ve sağlıklı yaşam tarzı. Kalan yüzde 10 içinse estetik cerrahıma teşekkür etmeliyim.”Omurgasından ameliyat olduğunu, dizine ve kalça kemiğine titanyum takıldığını anlatan Fonda, “71 yaşındayım ve ağrılarım olduğu için fiziksel açıdan çok da iyi hissetmiyorum. Ama eskisinden daha mutluyum, seks hayatım daha iyi, hayatı daha iyi anlıyorum. Tekrargenç olmak istemezdim” dedi.Daha önce 3 kez evlenen Jane Fonda, halen 67 yaşındaki müzik yapımcısı Richard Perry ile birlikte.