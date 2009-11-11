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Seks genç kalmamı sağladı

Jane Fonda, 71 yaşında olmasına rağmen genç ve güzel görünmesinde aktif bir cinsel yaşamın etkili olduğunu söyledi.

11 Kasım 2009 02:00

Actress Jane Fonda arrives at the at the National Corporate Theatre Fund's "2009 Chairman's Awards Gala" in New York, April 20, 2009.Hollywood yıldızı Jane Fonda, 71 yaşında olmasına rağmen genç ve güzel görünmesinde aktif bir cinsel yaşamın etkili olduğunu söyledi.

Alman Bild gazetesine konuşan Fonda, iyi görünmesinin altında yatan etkenleri şöyle açıkladı:
“Yüzde 30 genlerim, yüzde 30 iyi seks, yüzde 30 spor ve sağlıklı yaşam tarzı. Kalan yüzde 10 içinse estetik cerrahıma teşekkür etmeliyim.”

Omurgasından ameliyat olduğunu, dizine ve kalça kemiğine titanyum takıldığını anlatan Fonda, “71 yaşındayım ve ağrılarım olduğu için fiziksel açıdan çok da iyi hissetmiyorum. Ama eskisinden daha mutluyum, seks hayatım daha iyi, hayatı daha iyi anlıyorum. Tekrar
genç olmak istemezdim” dedi.

Daha önce 3 kez evlenen Jane Fonda, halen 67 yaşındaki müzik yapımcısı Richard Perry ile birlikte.

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