'Seks gemisi' İtalya'dan yola çıktı

İtalya’nın Venedik kentinde dünyada bir ilk olarak seks gemisi faaliyete geçirildi. Desire Cruise (tutku gemisi) dün yola çıktı.
Sputnik'in Seatracker.ru sitesinden aktardığına göre, seks gemisi Desire Cruise, dün yola çıktı. 180 metre uzunluğundaki gemi, Adriyatik Denizi'nde yolculuğa çıkacak ve Hırvatistan ile Slovenya'da duraklayacak. Gemi 3 Kasım'da da Venedik'e geri dönecek.
Yolculuk için tüm biletlerin tükendiği belirtilen gemide, erotik partiler düzenlenecek. Gemideki yolcular, belli noktalarda tamamen çıplak olacak.