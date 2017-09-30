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Yaşam

'Seks gemisi' İtalya'dan yola çıktı

Yolculuk için tüm biletlerin tükendiği belirtilen gemide, erotik partiler düzenlenecek

30 Eylül 2017 20:11

İtalya’nın Venedik kentinde dünyada bir ilk olarak seks gemisi faaliyete geçirildi. Desire Cruise (tutku gemisi) dün yola çıktı.

Sputnik'in Seatracker.ru sitesinden aktardığına göre, seks gemisi Desire Cruise, dün yola çıktı. 180 metre uzunluğundaki gemi, Adriyatik Denizi'nde yolculuğa çıkacak ve Hırvatistan ile Slovenya'da duraklayacak. Gemi 3 Kasım'da da Venedik'e geri dönecek.

Yolculuk için tüm biletlerin tükendiği belirtilen gemide, erotik partiler düzenlenecek. Gemideki yolcular, belli noktalarda tamamen çıplak olacak.

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