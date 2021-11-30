Seks eğitimcisi, ana akım pornoyu inceledi; "Kimseye fayda sağlamıyor"

Yazar ve seks eğitimcisi Tati Espanol, ana akım porno filmlerinin neden gerçek çiftlerin yaptığı seksten çok daha farklı göründüğünü sorguladı.

Vice'a konuşan Espanol, insanların ilk kez ortalama 8 ve 10 yaşlarında porno izlediğini belirterek, "Porno, seks eğitimi için çok iyi bir müttefik olabilir. Ancak gerçek şu ki ana akım porno hiçbir şeye fayda sağlamıyor" dedi.

Ana akım pornolarda çoğunlukla rıza kavramının geçmediğini ve zevkten söz edilmediğini, sadece penetrasyon görüldüğünü ifade eden Espanol, "Genelde prezervatif kullanıldığını da görmeyiz. Bu başka bir tehlike, çünkü ana akım porno birçok kişinin okulu" değerlendirmesinde bulundu.

Espanol aynı zamanda ana akım porno sektöründe vücut çeşitliliği görülmediğini; kadınların genellikle çok ince olurken erkeklerin de çok kaslı ve büyük penisli olduğunu ifade etti.

Espanol, bu tür porno filmlere feminist porno ve etik porno gibi alternatifler bulunduğunu ifade etti. Bu konu üzerine kaleme aldığı bir kitap da olan yazar, "Fantezi ve arzudan kaçamayız ama tüketim alışkanlıklarımızı sorgulayabiliriz" diye konuştu.

Yazar, aynı zamanda "pornonun kültürlerde iz bıraktığını" ifade etti ve pornonun hiç olmadığı kadar erişilebilir olmasının ilişkilerden seks hayatına birçok şeyi etkilediğini dile getirdi.