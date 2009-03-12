Seks bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Sağlıklı bir cinsel yaşamın faydaları: Kalori yakar, bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser riskini azaltır.



Seks yapmanın fizyolojik ve psikolojik yararları açıklandı. Sağlıklı bir cinsel yaşamın faydalarından bahsedilen analizde düzenli seks yapmanın, kalori yakmayı sağladığına, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine ve hatta kanser riskini azalttığına işaret edildi.



Gunce.lnet’in haberine göre, Texas Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan ve sonuçları ‘Cinsel Davranış Arşivi’nde de basılan bir araştırmaya göre seks yapmanın 237 değişik sebebinden biri de “insanın kendine güvenini kazanması” olarak belirtiliyor.



Stresi gidermek için seks yapın



Tatmin edici bir cinsel yaşamın en olumlu etkilerinden biri de stresle baş etme durumunda zihnimize ve vücudumuza yardımcı olması. Seks sırasında ve sonrasında salgılanan endorfin ve oksitosin hormonlarının tetiklediği kimyasal reaksiyonlar sayesinde hem daha sakin ve dengeli kalabiliyoruz hem de vücudumuzda stresten kaynaklanan tahribatı onarmak daha kolay ve çabuk hale geliyor.



Soğuk algınlığını önlüyor



Haftada bir iki kere seks yapıldığında vücuttaki immunoglobülin düzeyi de yükseliyor. Bu madde soğuk algınlığı ve enfeksiyon gibi olumsuz dış etkenlere karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Düzenli seks hayatının erkeklerde prostat kanseri, kadınlardaysa göğüs kanseri riskini kayda değer şekilde azalttığına dair birçok araştırma sonucu var. Sırt ve bel ağrıları ile migren gibi rahatsızlıklar, seks hayatı yetersiz olan insanlarda çok daha sık görülüyor.



Tabii ki kalorileri yakmak için



Cinsel aktivite, tıpkı spor ve diğer egzersiz faaliyetleri gibi, kalorileri yakmanın sağlıklı bir yolu. Bu haliyle ele alındığında düzenli bir cinsel hayatı olan insanların kalp ve tansiyon hastalıklarına niçin daha seyrek yakalandığını anlamak mümkün. Burada yumurta-tavuk ilişkisi de söz konusu: Aktif seks hayatı olan insanlar daha formda ve canlı oluyorlar; daha formda ve canlı olan insanlarınsa seks hayatı aktif oluyor.



İngiltere'nin önde gelen aile danışmanlığı şirketlerinden Relate'in psikoseksüel terapisti Paula Hall ise son sözü şöyle söylüyor: "İlişki içindeki insanların daha uzun süre yaşadıklarına dair pek çok araştırma sonucu var. Güçlü bir ilişkiye sahip olmak, uzun yaşamanın göstergesi oluyor. Sağlıklı bir seks hayatı da bunun önemli bir parçası.”

