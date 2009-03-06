'Seks bağımlısıydım'

Güzel çirkin ayrımı olmuyor

Fazla anne sütünden olabilir

Haber Türk'ün haberine göre; tıp dilinde 'Satiriasis', halk arasında ise 'azgınlık' denilen seks bağımlılığı ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nu pençesine almış. Tedavi için Avrupa'ya gittiğini söyleyen Güloğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: 'Bu hastalığın tarifi çok zor. Bu hastalık kadın düşümekle alakalı değil. Baktığı objeyi kadın olarak görüyorsun. Güzel çirkin ayrımı da olmuyor. Bu hastalığa yakalananlar günde 10 kadınla birlikte olabilir. Zamanla mutlu olamıyorsun. Yanındaki kadın da mutlu olmuyor. Ben de çok rahatsız olmaya başlayınca doktora gittim.""Mümkünse gittiğiniz psikiatri kadın olmasın çünkü o da bu hastalığı tetikliyor' deyip durumu gülerek anlatan Davut Güloğlu şöyle devam etti:"Bana bir ilaç verdiler. Üç yıl boyunca günde dört kez kullanmak gerekiyor. Garanti olsun diye dört yıl kullandım. Bu hastalığa yakalananları Allah kurtarsın. Ben altı yaşına kadar anne sütü emdim. Anne sütü emen insanın bünyesi çok kuvvetli olur. Sanırım benim hastalığım anne sütü emmemle alakalı'