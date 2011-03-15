Seks bağımlılığı hastalık mı?

T24- Seks bağımlılığını ana tanımlama kılavuzuna ekleyen Amerikan Psikiyatri Birliği, daha önce ‘hayali hastalık’ olarak görülen seks bağımlılığını resmen psikolojik bozukluk olarak sınıflandırıldı.

Amerikan Psikiyatri Birliği, seks bağımlılığını değerlendirmek için 9 sorudan oluşan kriterler listesini şöyle sıraladı:

1- Seks ve aşk hayatınızı insanlardan saklar mısınız? Çevrenize nereye gittiğiniz ve kimlerle görüştüğünüz konusunda yalan söyler misiniz?

2- Cinsel ihtiyaçlarınız normalde tercih etmeyeceğiniz kişilerle beraber olmanıza neden oldu mu?

3- Kendinizi, seks isteğini arttıran dergilere ya da bir otel odasındaki porno film kanallarına bakarken buluyor musunuz?

4- Partnerinizle seks yaptıktan sonra birlikte vakit geçirmek ve konuşmak yerine ondan uzaklaşıyor musunuz?

5- İnternette seks sitelerine ya da seks hakkında konuşmak için sohbet odalarına giriyor musunuz? Kendinizi sanal sekse kaptırıp zamanın nasıl geçtiğini unutuyor musunuz?

6- Seks yapmak istemediğinizi düşünüyor ya da vücudunuzdan utanıyor musunuz?

7- Seks yapmak eskiden olduğu kadar heyecanlanmanıza ve rahatlamanıza neden oluyor mu?

8- Hiç röntgencilik, teşhircilik, fuhuş, kendinden küçüklerle seks ya da açık saçık telefon görüşmeleri yaptınız mı? Yaptıysanız suçüstü yakalandınız mı?

9- Seks yaparken, hastalık, hamile kalma, baskı ve şiddet riskini göze alıyor musunuz?

Habertürk’ün haberine göre, eğer sorulardan dört ya da daha fazlasına 'evet' yanıtı verilirse o kişinin seks bağımlısı olma ihtimalinin bir hayli fazla olduğu düşünülüyor.