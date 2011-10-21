-Sekizli final İstanbul'da organize edilecek ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, 2012 Sekizli Finali'nin Galatasaray Medical Park tarafından İstanbul'da organize edileceği açıklandı. FIBA Avrupa'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa'nın en iyi 8 takımını karşı karşıya getirecek Sekizli Final karşılaşmalarının, 28 Mart-1 Nisan 2012 arasında Abdi İpekçi'de oynanacağı bildirildi. FIBA Avrupa Başkanı Olour Rafnsson, sitede yer alan açıklamasında, İstanbul'un, hem turizm, hem de spor faaliyetleri açısından çekici ve aktif bir kent olduğuna dikkati çekti, ''Bunun, herkesin keyif alacağı bir turnuva olacağı konusunda olumlu düşünüyorum'' dedi. FIBA Avrupa Genel Sekreteri Nar Zanolin de ev sahipliği yapmak için oldukça nitelikli başvurularda bulunulduğunu, ancak sonunda Galatasaray'da karar kılındığını kaydetti.