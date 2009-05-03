Sekiz yumurta beyazıyla kaslandı

Yeni “X-Men” filminde Wolverine’i canlandıran Hugh Jackman atletik görüntüsünü özel bir diyete borçlu. Diyetin en önemli özelliği ise sabah 4’te kalkıp sekiz yumurta akı yemek



Wolverine dördüncü kez karşımıza çıkıyor. Hugh Jackman ise Bu hafta vizyona giren “X-Men Başlangıç: Wolverine” filminin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu.



Filmde en dikkat çeken unsurlardan biri Hugh Jackman’in yapılı, kaslı vücudu. Milliyet gazetesinde yer alan bir habere göre, bu atletik yapıya ise ilaçlarla değil, doğal yollarla, yani özel bir diyetle kavuşmuş. Avustralyalı bir doğal vücut geliştirme şampiyonuyla birlikte çalıştığını söyleyen oyuncu, film çekimleri bittikten sonra kocaman bir pizzayla birayı gövdeye indirmeyi zor beklemiş. Bu diyetin en önemli özelliğini mi merak ediyorsunuz? Sabahın 4’ünde kalkıp yumurta akı yemek...



Sabah 6’da egzersiz, 7’de protein karışımı



Herkes doğal yollarla nasıl bu kadar atletik olunabileceğini merak ediyor. Jackman, Scott adında bir doğal vücut geliştirme uzmanı ile çalıştığını söylüyor. Bu şampiyonunun özel diyetini bir yıl boyunca uyguladığını anlatan oyuncu resmen “kampa” girdiğini anlatıyor: “Vücut geliştirme işini doğal yolla yapma taraftarıydım. Birtakım hormonlarla vücudumu şişirip ömür boyu küçük bir penisle dolaşmak istemedim. Bu özel diyet sayesinde ise hayatımdaki en çılgın şeklime kavuştum. Scott ‘İşte diyetin bu’ diye geldi yanıma. Diyet müthişti. Sabah 4’te kalkıp kahvaltı olarak tuzsuz sekiz yumurta akı yiyordum.



Çünkü eğitmenim tuzun beni şişireceğini söylüyordu. Yanında ise sadece kuru bir tost ekmeği vardı. Scott ‘Bütün gün alacağın tek karbonhidrat bundan ibaret’ diyordu. Saat 6’da egzersiz başlıyordu. Egzersizden hemen sonra, saat 7 civarında bir protein karışımı içiyordum. Bu saatten sonra da akşam yatana kadar üç saatte bir, bir şeyler yiyordum. Bol bol buharda pişmiş tavuk, sebze, kahverengi pirinç, balık buğulama, salata gibi şeyler yedim. Bu gıdalar bana bol enerji veriyordu. Bir gün içinde sekiz tavuk göğsü yediğim oluyordu. Film çekimleri bittiğinde pizza yiyip biramı içerken çok mutluydum.”



Film her şeyin başlangıcına uzanarak X-Men filmlerinin asıl hikâyesine iniyor.



“ Tepinmek” yerine kaliteli egzersiz yaptı



Jackman bu rol için haftanın beş günü egzersiz yaptığını, özellikle de ağırlık çalıştığını anlatıyor. Düzenli egzersiz sayesinde vücudunun şekle girdiğini söyleyen oyuncu, filmde bazı sahnelerde “Evet, kafamdaki vücut şekli işte buydu” diye düşündüğünü de gizlemiyor. Jackman atletik bir görünüm için ayrıca ağır sporları yapmaya da gerek olmadığını söylüyor. Ona göre aşırı derecede “tepinmek” değil, kaliteli egzersiz yapmak önemli...



“Wolverine’in hoş değil de, daha damarlı, hayvansı görünmesini istedim”



“Wolverine sayesinde bir seks sembolüne dönüştünüz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Jackman “İlk başlarda çok utandım. Wolverine gerçekten seksi. Onun gibi çekici olmak isterdim. Ancak insanlar böyle görünebilmem için 90 dakika makyaj yapıldığını bilseler onu daha az seksi bulurlardı” şeklinde yanıt veriyor...



Bu seferki Wolverine karakteri daha öncekilerden biraz farklı. Son filmde Jackman, görünümünün aslında “hoş” olmasını istemediğini belirtiyor: “Vücut geliştiriciler gibi görünmek istemedim. Daha damarlı, hayvansı durmasını istedim çünkü Wolverine’in hayvansı yanı da çok önemli.”

