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Dünya
Deutsche Welle

Sekiz yıllık Amanda Knox davasında sürpriz nihai karar

İtalya'da Yüksek Mahkeme cinayetten mahkûm olan ABD'li üniversite öğrencisi Amanda Knox ile ilgili nihai kararı açıkladı.

28 Mart 2015 13:27

İtalya'ya öğrenci değişim programı kapsamında gelen İngiliz öğrenci Meredith Kercher'ı öldürdüğü iddiasıyla ülkede bir süre hapis yatan ve daha sonra ülkesi ABD'ye iade edilen Amanda Knox için karar belli oldu.

İtalya'nın en yüksek temyiz mahkemesi, Amanda Knox ve eski erkek arkadaşı Raffaele Sollecito'yu cinayetten suçlu bulan kararı geri çevirdi.

Kercher, yatak odasında yarı çıplak bir halde bulunmuştu. Vücudunda onlarca bıçak yarası tesbit edilen genç kıza tecavüz edildiği de saptanmıştı.

Memleketi ABD'ye dönen Amanda Knox geçen yılın ocak ayında gıyabında 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Knox'un eski erkek arkadaşı Raffaele Sollecito'ya ise 25 yıl hapis cezası verilmişti.

Amanda Knox: 'Hayatım iade edildi'

Kararı değerlendiren Amanda Knox, "Adalet sonunda yerini bulduğum için mahkemeye sonsuz minnettarım" dedi. Seattle'da bulunan ebeveynlerinin evinde bir açıklama yapan Amanda Knox, "Bu kararla hayatım bana iade edilmiş oldu" dedi. Dava konusu öldürülen İngiliz öğrenciye de açıklamasında değinen Knox, "Meredith arkadaşımdı" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Yüksek MahkemeABDAmanda KnoxMeredith KercherRaffaele SollecitoKnox:KnoxDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

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