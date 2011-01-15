Sekiz yıldır cesedine dahi ulaşılamadı

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ÖLEN BABADAN KAYIP KIZINA KALAN PARA YAŞAYAN ANNE VE KARDEŞE

ÖLEN KIZININ BABADAN KALAN MAAŞINI ALAMIYOR

Merkez Yıldırım İlçesi Kaplıkaya Mahallesi DSİ Lojmanları’nda, babası Hayri Çakal 2001 yılında kanserden öldükten sonra, annesi 50 yaşındaki Fatma Çakal ile yaşayan ve üniversite sınavına hazırlanan Hediye Handan Çakal, 2003 yılının Mayıs ayında, dersane sonrası, kütüphaneye gitmek için evden ayrıldı. Ancak esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Handan’dan o andan itibaren bir daha hiç haber alınamadı.Annesinin ve polisin yaptığı aramalardan herhangi bir sonuç çıkmazken, İstanbul’da hırsızlık suçundan arkadaşı 32 yaşındaki Onur Doğanyiğit ile yakalanan 50 yaşındaki Turan Gümüş, nezarette yatarken gördüğü rüyanın etkisi altında kalıp, vicdan azabı yaşadığını belirterek, Hediye Handan Çakal’ı Bursa’da kendilerinin kaçırdığını, tecavüz ettikten sonra Sakarya’nın Pamumova İlçesi’nde ormanlık bir alanda kendilerinden şikayetci olmaması için öldürdüklerini itiraf etti. Yapılan sorgulama sonrası tutuklanan sanıklar cezaevine konulurken, belirtilen arazide yapılan aramada Hediye Handan Çakal’ın cesedine ve eşyalarına ulaşılamadı. Mahkemede suçunu kabul etmeyen Onur Doğanyiğit serbest bırakılırken, Turan Gümüş ise yargılandığı Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2009 yılında serbest bırakıldı.Kızından umudunu kesen ve cesedinin bulunması halinde kurban keseceğini söyleyen Fatma Çakal, diğer kızı 21 yaşındaki Merve Çakal ile Kaplıkaya Mahallesi’ndeki evlerinde eşinden kalan 600 TL emekli maaşı ile geçim sıkıntısı çekerek yaşamını sürdürmeye çalıştı.Emekli olan eşinden kalan KEY ödemelerinden, kaybolan kızı Hediye Handan Çakal’ın hakkına düşen paradan yararlanmak isteyen Fatma Çakal, Bursa 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 8 yıldır kendisinden hiçbir haber alamadığı kızının mirasının kendisine ve kız kardeşine aktarılması için nüfustan kaydının silinmesi için ’gaiplik’ davası açtı. Açılan dava sonucu 2009 yılının Mayıs ayında Hediye Handan Çakal’ın mirası annesine ve kız kardeşine nakledilince aile KEY ödemesi olarak kızının parası dahil 1100 TL’yi aldı.Bursa 2’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’nce nufustaki kaydı silinen Hediye Handan Çakal’ın yaklaşık 8 yıldır Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ’aranan şahıslar’ listesindeki kaydı da düştü.Kızının cesedinin bulunması halinde mezarı başına gidip dua etmek için kurban adayan Fatma Çakal, DSİ’den emekli olan eşinin yaklaşık 10 yıldır emekli maaşından yararlanbası gereken kızı Hediye Handan Çakal’ın hesabında olması gereken paranın kendisine verilmediğini söyledi. Bürokrasinin mahkeme kararı dinlemediğini belirten Fatma Çakal, "Ben acı içersinde sefalet içersinde yaşıyorum. Kızımın parasını ’Bulunmadı’ diye bana vermiyorlar. ’Bulun’ diyorum cevap vermiyorlar. Ben ise kızım ve annem ile hakkımıza düşen 600 TL ile geçinmeye çalışıyoruz" diye konuştu.