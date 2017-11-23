Sekiz yaşındaki çocuğa tecavüz edip öldüren adam idam edildi

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Sekiz yaşında bir çocuğa tecavüz edip öldüren 49 yaşındaki Ürdünlü mahkum, Başbakan ve Birleşik Arap Emirlikleri\'nin devlet başkanı Yardımcısı ve Dubai mutlak hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum’un da onayıyla idam edildi.

Dubai mahkemesi bu yılın başlangıcında sekiz yaşındaki Ürdünlü Obaida Sidqi’ya tecavüz edip boğarak öldüren Nidal Eissa Abdullah’ın idamını onaylamıştı.

İdamın Dubai mutlak hükümdarı tarafından onaylanmasının ardından Abdullah bugün kurşuna dizilerek idam edildi.

Savunma avukatı Ali Musabeh idamı Twitter sayfasından teyit ederek, \"Bu sabah Dubai Polisi Dubai Mahkemeleri tarafından idama mahkum edilen ve idam kararı Dubai mutlak hükümdarı tarafından onaylanan, Obaida’nın katili sanık Nidel Eissa’nın idamını gerçekleştirmiştir\" yazdı.

20 Mayıs 2016’da kaybolan Obaida Sidqi’nın bedeni kaybolduktan iki gün sonra Al Warqa’da bir yol kenarında bulunmuştu. Nidal Eissa Abdullah Ürdünlü çocuğu kaçırmak, tecavüz etmek ve öldürmekten suçlu bulunmuştu. (Fotoğraflı)