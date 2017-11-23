T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sekiz yaşındaki çocuğa tecavüz edip öldüren adam idam edildi

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Sekiz yaşında bir çocuğa tecavüz edip öldüren 49 yaşındaki Ürdünlü mahkum, Başbakan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet başkanı Yardımcısı ve Dubai mutlak hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum’un da onayıyla id

23 Kasım 2017 19:56

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Sekiz yaşında bir çocuğa tecavüz edip öldüren 49 yaşındaki Ürdünlü mahkum, Başbakan ve Birleşik Arap Emirlikleri\'nin devlet başkanı Yardımcısı ve Dubai mutlak hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum’un da onayıyla idam edildi.
Dubai mahkemesi bu yılın başlangıcında sekiz yaşındaki Ürdünlü Obaida Sidqi’ya tecavüz edip boğarak öldüren Nidal Eissa Abdullah’ın idamını onaylamıştı.
İdamın Dubai mutlak hükümdarı tarafından onaylanmasının ardından Abdullah bugün kurşuna dizilerek idam edildi.
Savunma avukatı Ali Musabeh idamı Twitter sayfasından teyit ederek, \"Bu sabah Dubai Polisi Dubai Mahkemeleri tarafından idama mahkum edilen ve idam kararı Dubai mutlak hükümdarı tarafından onaylanan, Obaida’nın katili sanık Nidel Eissa’nın idamını gerçekleştirmiştir\" yazdı.
20 Mayıs 2016’da kaybolan Obaida Sidqi’nın bedeni kaybolduktan iki gün sonra Al Warqa’da bir yol kenarında bulunmuştu. Nidal Eissa Abdullah Ürdünlü çocuğu kaçırmak, tecavüz etmek ve öldürmekten suçlu bulunmuştu. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıKasım DHASekizBaşbakanBirleşik Arap EmirlikleriYardımcısı ve DubaiMuhammedRaşidDubaiObaida SidqiyaNidal Eissa AbdullahınAbdullahSavunmaAli MusabehTwitterDubai Polisi Dubai MahkemeleriObaidanınNidel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24