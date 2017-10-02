Sekiz yaşındaki Bana Suriye'deki savaşı yazdı

Suriye'deki iç savaşta en uzun süren kuşatmalardan birinin yaşandığı Halep kentinden yazdığı mesajlarla sosyal medyada yüzbinlerce kişiye ulaşan Suriyeli Bana Alabed kitap yazdı.

8 yaşındaki Bana'nın yazdığı kitap "Sevgili Dünya" adını taşıyor. Şu an Türkiye'de yaşayan Bana kitapta, Suriye'deki savaşa dair tanıklıklarını anlatıyor. Salı günü piyasaya çıkacak olan kitabında okurları ile paylaştıkları arasında en yakın arkadaşı Yasemin'in bir bombardıman sırasında hayatını kaybetmesi de var.

Bana kitabında kendisi ile aynı mahallede yaşayan Yasemin'in ölmünü şu sözlerle anlatıyor: "Enkazın altından bir ceset çıkarıldı. Ardından Yasemin'in annesinin bir kez daha çığlığını duyduk. Çıkarılan Yasemin'di. Sanki uykuda gibiydi, üzerine kan ve tozla kaplıydı. Ne kıpırdayabildim ne de nefes alabildim. Arkadaşımı öyle görmek beni çok korkutmuştu."

En büyük hayali Suriyeli çocuklara yardım etmek

Reuters'a röportaj veren Bana, kitabı yazma amacının Suriyeli çocukların çektiği acıya dikkat çekmek olduğunu söylüyor.

Genç yazar en büyük hayalinin ise Suriye'ye dönüp, bir doktor ya da öğretmen olarak çocuklara yardım etmek olduğunu anlatıyor.

Bana, Twitter üzerinden Suriye'deki savaşa dair paylaşımlar yaptığı hesabı ile dünyanın dört köşesinden 360 binden fazla takipçiye ulaştı.

Annesi tarafından yönetilen hesap, Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling gibi ünlü isimlere ulaştığı gibi eleştirilerin de hedefi olmuştu. Ailesi, Suriyeli kız çocuğunun üzerinden propaganda yapmakla suçlanmıştı.

Bana ve ailesi, Halep'te geçen yıl sağlanan ateşkesin ardından Türkiye'ye yerleşti. 8 yaşındaki Bana, şu an üçüncü sınıf öğrencisi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye'de 6 yıldır süren iç savaş nedeniyle 1 milyon 700 bin çocuk okula gidemiyor.

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Reuters, ÖA/MK