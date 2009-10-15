Sekiz yaşında cinsiyet değiştirdi

Eşim için zor oldu

Türkiye'de 18'e kadar yasak

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan bir habere göre, Romero, henüz dört yaşındayken ailesine "Ben aslında bir kızım" dediği bildirildi.Beş yaşındayken saçını kestirmeyi reddeden Romero'ya, altı yaşına girdiğinde "çift cinsiyetli" teşhisi konuldu.Daily Mail gazetesiyle bir söyleşi yapan Josie'nin anne ve babası da teşhisin konulmasının ardından ilk tepkilerinin "Nasıl yani? Oğlumuz eşcinsel mi?" olduğunu ifade etti.Ancak aile, internetten arama yaptığı zaman yalnız olmadıklarını gördüklerini belirtti. Eski adıyla Joseph, yeni adıyla Josie'nin anne ve babası benzer durumdaki ailelere cesaret vermek için hikayelerini basınla paylaşmaya karar verdiler.Annesi Venessia gazeteye demecinde, "Bu durumu kabullenmek özellikle eşim için çok zor oldu. Çünkü oğlunu kaybetmiş gibi hissediyordu. Joseph ile Joey birlikte koşmaya ya da yüzmeye gitmek gibi şeyler yapıyorlardı. Ancak Joseph kız olunca artık bunları yapamayacaklar" dedi.Anne Venessia ve baba Joey, çocuklarına her zaman destek olacaklarını ifade etseler de ülkenin muhafazakar kesiminden de büyük tepki aldılar.Cinsiyet değişimi konusunda her ülkede farklı yasal düzenleme bulunuyor. Türkiye'de 18 yaşından önce cinsiyet değişimine yasal olarak izin verilmiyor. Ancak bu tarihten sonra yapılan bireysel başvurular kabul ediliyor.