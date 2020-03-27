Sekiz ülkede 46 Türk vatandaşı Koronavirüs'ten hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını dünya genelinde can almaya devam ediyor. 27 Mart itibarıyla vaka sayısı 532 bini geçti, ölü sayısı ise 24 bin 95 oldu. Türklerin yoğunlukla yaşadığı ülkelerden de kötü haberler geliyor. Edinilen bilgiye göre Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, Almanya, ABD, İsviçre ve Avusturya'da toplam 46 Türk vatandaşı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Fransa‘da 15, İngiltere‘de 11, Hollanda‘da yedi, Belçika‘da beş, Almanya‘da üç, ABD‘de iki, İsviçre‘de iki, Avusturya‘da bir Türk Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kimliği belli olan Türk vatandaşlarının isimleri şöyle:

Fransa: Halil Bıkçı (64), M.T., V.K., Ö.B., F.K.