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Sekiz saatte yapılan 'soyağacı' arama sayısı açıklandı

Osmanlıca 320 milyon evrakın taranmasına başlandı

15 Şubat 2018 13:42

Kullanıma açıldığı ilk gün e-devletin altyapısının çökmesine neden olan soyağacı uygulamasında ilk arama sonuçları açıklandı.E-Devlet üzerinden gece kullanıma açıldığı dakikadan bu sabah 08.00'e kadar tam bir milyon 400 bin belge üretildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1800’lü yıllara ve ondan önceki tarihe kadar uzanacak üst soy bilgilerinin TC kimlik numaralarıyla ilişkilendirilmesi için çalışma yürütüyor.

İstanbul, Hatay gibi illerden bulunan Osmanlı arşivlerindeki belgeler kamyonlarla Ankara’ya getirildi. Edinilen bilgiye göre Osmanlıca 320 milyon evrakın taranmasına başlandı.

Sorgulama sayfası ilk aktif olduğunda 737 bin 237 kişi aile üyelerinin izini sürdü, 330 bin belge alındı.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

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