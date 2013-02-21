T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sekiz kişilik kadroya bin 701 kişi başvurdu!

Britanya'da bir kahve zincirinin Nottingham’da açılması planlanan bir şubesinde sekiz kişiyi işe almak üzere verilan ilana 1701 kişi başvurdu

21 Şubat 2013 12:07

Britanya'daki Costa kahve zincirinin bir şubesine sekiz kişilik kadro için bin 701 kişi iş başvurusunda bulundu. Ulusal İstatistik Kurumu’nun işsizlik raporu öncesinde yaşanan gelişme, şirket yöneticilerini şaşkına çevirirken, ülkedeki işsizlik durumunu da gözler önüne serdi.

Taraf gazetesinin Independent'e dayandırdığı haberine göre, kahve zincirinin Nottingham’da açılması planlanan bir şubesinde sekiz kişiyi işe almak üzere aralık ayında ilan verildi.

Şirketin dün yaptığı açıklamaya göre ilan için bin 701 kişi başvururken, firma sözcüsü, üç tam zamanlı ve beş yarı zamanlı iş için bu kadar çok başvurunun kendilerini şoke ettiğini söyledi. Sözcü, saat başına 6 ila 10 sterlin (16 ila 27 TL) karşılığında çalışılacak iş için üniversite mezunlarından, eski müdürlere kadar pek çok “aşırı nitelikli” kişinin başvurduğunu belirtti.

 

ETİKETLER

britanyacostakahve zinciriiş başvurusu81701ilanişsizlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24