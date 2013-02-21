Sekiz kişilik kadroya bin 701 kişi başvurdu!

Britanya'daki Costa kahve zincirinin bir şubesine sekiz kişilik kadro için bin 701 kişi iş başvurusunda bulundu. Ulusal İstatistik Kurumu’nun işsizlik raporu öncesinde yaşanan gelişme, şirket yöneticilerini şaşkına çevirirken, ülkedeki işsizlik durumunu da gözler önüne serdi.

Taraf gazetesinin Independent'e dayandırdığı haberine göre, kahve zincirinin Nottingham’da açılması planlanan bir şubesinde sekiz kişiyi işe almak üzere aralık ayında ilan verildi.

Şirketin dün yaptığı açıklamaya göre ilan için bin 701 kişi başvururken, firma sözcüsü, üç tam zamanlı ve beş yarı zamanlı iş için bu kadar çok başvurunun kendilerini şoke ettiğini söyledi. Sözcü, saat başına 6 ila 10 sterlin (16 ila 27 TL) karşılığında çalışılacak iş için üniversite mezunlarından, eski müdürlere kadar pek çok “aşırı nitelikli” kişinin başvurduğunu belirtti.