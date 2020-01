Sekiz House of Cards çalışanı daha Spacey’yi tacizle suçluyor

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Kasım (DHA) – Ünlü Hollywood yıldızı bu sefer de House of Cards setinde çalışmış ve çalışmakta olan sekiz ayrı çalışanın cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya.

Dizinin yapım şirketi Media Rights Capital anonim bir şikayet, kriz danışmanı ve cinsel taciz hukuk danışmanlığı hattı oluşturduğunu açıkladı. Daha önceki cinsel taciz uygulamalarının ardından House of Cards dizisinin sonlandırılacağını duyuran Netflix ve House of Cards dizisi yapım şirketi yeni iddialara da yanıt vereceğini söyledi.

Şu anda sekiz dizi çalışanı Spacey’yi ve yapımcıyı uygunsuz davranışla suçluyor. Bir prodüksiyon asistanı Spacey’nin kendisini araçla sete götürürken ellerini kendi rızası olmadan pantolonuna koyduğunu, başka bir durumda ise kendisini köşeye sıkıştırıp uygunsuzca dokunduğunu iddia ediyor.

Başka bir ekip çalışanı ise Spacey’nin kendisine ilginç biçimlerde dokunduğunu, omuzlarına masaj yaptığını ve karnına dokunduğunu iddia ediyor. Altı diğer çalışan da anonim bir şekilde Spacey ile yaşadıkları taciz deneyimlerini Amerikan basınıyla paylaştı.

(Fotoğraflı)