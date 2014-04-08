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Sağlık

Sekiz hastane geri çevirdi, 10 yıl sonra görmeye başladı

10 yıldır görme kaybı yaşayan, aşırı kiloları sebebiyle başvurduğu 8 hastane tarafından geri çevrilen kadın geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

08 Nisan 2014 10:30

Yaklaşık 10 yıldır gözleri çok az gören Naile Keskin (61), aşırı kilosu sebebiyle 3 kamu hastanesi ve 5 özel sağlık kurumundan ameliyat edilemeyeceği gerekçesiyle geri çevrildi.

Aşırı kiloları nedeniyle ayakta bile durmakta zorlanan Keskin, Medicine Hospital’da geçirdiği operasyon sonrası yeniden sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili bilgi veren Medicine Hospital göz doktoru Op. Dr. Adem Eroğlu, hastasıyla ilgili “Yaklaşık 10 yıldan beri sol gözde daha fazla olmak üzere görme azlığı şikâyeti yaşamaktaydı. Sol gözde sadece ışığın varlığını ve yönünü tayin edebilecek kadar görmesi, sağ gözde ise 4 metreden parmak sayar seviyede görmesi vardı.” bilgisini verdi. Daha önceden birçok hastaneden bu şartlarda ameliyat edilemeyeceği gerekçesi ile hastasının geri çevrildiğini kaydeden Eroğlu, “Hastamız aşırı kilo nedeniyle yürüyemiyor, hatta ayakta dahi duramıyordu. Hasta sırtüstü yatamıyor, yattığı an şiddetli baş dönmesi krizine giriyordu. Bu nedenle yıllardır oturarak uyuyor. Ayrıca hastada nefes darlığı, şeker hastalığı ve hipertansiyon şikâyetleri vardı.” dedi.

Hastasının taşınmasının, bir yerden diğer yere nakledilmesinin zor olduğunu da belirten Eroğlu, şunları aktardı: “Hastaya 45 derece oturur-yatar pozisyon ayarlanarak, 3 personelin ameliyat esnasında tutması ile ameliyat, damla anestezisi ile gerçekleştirildi. Ameliyatı başarılı oldu. Naile Keskin, 10 yıldan sonra görmeye başladı. Bizim için hastanın sağlığı önemlidir, hastanın fizikî şartlarının bizim standartlarımıza uygun olmaması ona sağlık hizmeti verilemeyeceği anlamına gelmemeli. Hastanenin tüm imkanları, ihtiyaç halinde hastaya en gerekli ve faydalı hizmeti verebilmek için revize edilebilmeli ve tüm fedakarlık hastalardan beklenmemeli biraz da sağlık personeli fedakarlıkta bulunabilmeli.”

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