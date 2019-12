Sekiz çocuk, iki bebeğe tecavüz edip ölüme terk etti

T24 - Siirt'te ikinci tecavüz vakasında kurbanlar bebek, zanlılar çocuk: Sekiz YİBO öğrencisi bir kızın çıplak resimlerini çekip 'Bize çocuk getir' dediler. Kız iki ve üç yaşındaki iki kuzenini eliyle 'tecavüz ve ölüm'e teslim etti



Pervari ilçesindeki Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda (YİBO) okuyan 13-14 yaşlarındaki sekiz erkek öğrenci, çıplak fotoğrafını çekip şantaj yaptıkları kızdan ‘kendilerine çocuk getirmesini’ istedi. Radikal gazetesinin haberine göre, 15 yaşındaki kız, bu kişilere biri iki diğeri üç yaşında iki kuzenini teslim etti. Sekiz öğrenci üç yaşındaki kızı tecavüz edip boğdu, iki yaşındaki erkek çocuğu da tecavüzün ardından ölüme terk etti.



Geçen yıl Siirt henüz ‘tecavüz’le manşetlere çıkmamıştı. 15 Nisan 2009 günü H.S. adlı bir baba Pervari İlçe Emniyeti’ne iki yaşındaki oğlu E.S.’nin kaybolduğunu bildirdi. Baba, “Dün akşam yemekten sonra hayvanlara yem hazırlarken oğlum E.’yi kapı önünde bıraktım. Beş dakika sonra çıktığımda çocuğum kaybolmuştu, bulamadım” dedi.



Polis arama başlatırken, evin yakınında bulunan Pervari Askerlik Şubesi’nin güvenlik kamerası incelendi. Aramalar sürerken minik E.S.’nin, YİBO öğrencileri tarafından Serkani Deresi mevkiinde bulunduğu haberi geldi. Çamurlu elbiseleriyle, donmak üzereyken bulunan iki yaşındaki erkek çocuk, hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kesik ve çürükler vardı, tecavüze uğradığı saptandı.



Bir gün sonra Pervari polisine ikinci bir kayıp çocuk ihbarı geldi. Üstelik kaybolan, E.S.’nin amcasının üç yaşındaki kızı A.S.’ydi. Olay ilçede duyulunca A.S.’nin ailesini arayan bir kişi, “Ben o çucuğun 13-14 yaşlarında bir kızla birlikte Serkani Deresi yönüne gittiğini gördüm” dedi. Polisler ve ilçe halkından yaklaşık 200 kişi bölgede minik A.S.’yi aramaya başladı. Saat 20.00 sıralarında derenin üst kısmında bulunan havuzun kenarında minik A.S.’nin cansız bedeni bulundu. Tecavüz edilip boğulmuştu.



Polis öldürülen A.S.’nin en son yanında görülen 13- 14 yaşlarındaki kızı aramaya başladı. Amca çocukları olan iki kurbanın evlerinin yakınındaki Pervari Askerlik Şubesi ve bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerası kayıtları da yeniden incelendi.





Kameradaki kız yabancı değil...



Görüntülerde iki çocuğun da kaybolmadan hemen önce 13- 14 yaşlarında bir kız çocuğuyla birlikte Serkani Deresi yönüne gittiği, bu kızın öldürülen minik A.S.’yi kucağında taşıdığı saptandı. Çocuklarının ölümüyle yıkılan iki baba, güvenlik kamerasındaki kızı görünce bir şok daha yaşadı. Bu kız diğer kardeşlerinin kızı olan yeğenleri D.S.’ydi.



O zaman 14 yaşında olan Atatürk YİBO öğrencisi D.S. gözaltına alındı. D.S. kuzenine tecavüz edip birini öldürenlerin, kendisi gibi YİBO’da okuyan ve o tarihte yaşları 13 ile 14 arasında değişen H.T., Y.Ş., H.T., M.T., M.K., C.Ş., S.G. ve A.F.K. olduğunu söyledi. YİBO öğrencileri savcı talimatıyla gözaltına alındı. İfadelere göre vahşet şöyle gelişti:



Kız öğrenci D.S., önce amcasının oğlu iki yaşındaki E.S.’yi, Serkani Deresi’ne götürüp sekiz erkek öğrenciye teslim etti. Öğrenciler çocuğa tecavüz ettikten sonra dereye batırıp çıkardı ve öldü diye terk edip kaçtı. Ertesi gün herkes E.S.’yi ararken yeniden dere kenarına giden sekiz öğrenci, çocuğun ölmediğini görünce ilçe merkezine götürüp onu bulmuş gibi bıraktı.



Aynı gün D.S.’yi yine tehdit eden sekiz erkek öğrenci, bu kez küçük yaşta kız çocuğu istedi. D.S. de diğer amcasının üç yaşındaki kızı A.S.’yi ‘Sana cips alacağım’ diyerek kandırıp çocuklara götürdü. Minik A.S.’ye sırayla tecavüz eden öğrenciler, ardından onu boğarak öldürüp havuz kenarına bıraktı.



D.S. ve sekiz erkek öğrenci önce Çocuk Esirgeme Kurumu’nda gözlem altına alındı, ardından ‘cinayet’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etmek’ ve `hürriyeti tahdit’ suçlamasıyla tutuklandı.



Adli Tıp Kurumu da çocuklarla ilgili ‘yaptıklarının bilincinde oldukları’na dair rapor verdi. Pervari Savcılığı hazırladığı fezlekeyi dava açılması için Siirt Savcılığı’na gönderdi.





‘Fotoğrafımı çektiler’



İki ve üç yaşındaki iki kuzenini ‘tecavüz’e teslim eden kız öğrenci D.S.’nin itirafları:



“Bir gün YİBO’nun üst tarafında fidan dikmek için gitmiştik. Fidan poşetlerini toplarken iki erkek öğrenci yanıma geldi. Bana adımı sordular, kendi adlarını söyledi. Fotoğrafımı çekmek istediler. İzin vermedim. Daha sonra bunlar beni iterek yere düşürdü. Biri eşofmanımı çıkardı, biri üzerime uzandı. Bu şekilde fotoğrafımı çektiler. 13 Nisan 2009 günü Kültür Merkezi önünden geçerken onları gördüm. Yanıma gelerek benden onlara kız ya da erkek üç -dört yaşlarında bir çocuk getirmemi istediler. Nedenini sorduğumda, ‘Bu seni ilgilendirmez’ deyip, bana para vereceklerini söylediler. Önce getirmeyeceğimi söyledim. Fakat benim ellerinde bulunan ve İ.’yle olan fotoğrafları aileme göstereceklerini söyleyerek tehdit ettiler. Aileme zarar vereceklerini söylediler. Ben de korktuğum için çocuk getirmeyi kabul ettim. Amcamın oğlu olan E.S.’yi kapının önünden kucağıma alarak, buluşmayı planladığımız yere gittim. Serkani Deresi’ne doğru yoldan biraz uzaklaştık. Patika yol üzerinde durdum ve E.’yi yere bıraktım. İ. ve Y. orada saklanmış bekliyorlardı. Daha sonra tekrar eve döndüm. Akşam E.’nin kaybolduğu haberi duyuldu.



Ben Kültür Merkezi önünde duran Y. ve İ.’yi tekrar gördüm. Bu sefer onların yanına ben gittim. Y. ve İ. bana ‘Niye erkek çocuk getiriyorsun?’ dedi. Ve bana küçük kız çocuğu getirmemi yoksa yine ve aileme zarar vereceklerini söylediler. Ben yine bu çocukların tehditlerinden korktuğum için bu sefer eve giderek yengemin (diğer amcasının) kızı olan A.S.’yi yanıma aldım. Ona kendisine cips alacağımı söyledim.



E.’yi bıraktığım yerden biraz daha yukarı bir yere A.S.’yi bıraktım. Ve ardından tekrar eve döndüm. Zaten o günün akşamında A.S.’nin havuzda boğulduğu haberini duydum. Çok pişmanım.”





‘Havuza atıp bastırdık’



Tecavüz ve cinayetle suçlanan öğrencilerden 14 yaşındaki Y.Ş.’nin itirafları:



“7. sınıf öğrencisiyim. Bir tatil günü ben ve arkadaşlarım S., M., C., H., H., F. ve M. çarşıya indik. Cem büfenin önünde D. isminde daha önce tanıştığımız kızla karşılaştık. S., F., ve C., D.’den bize bir çocuk getirmesini istedi. Yoksa kendisini öldüreceğimizi söyledik. Biz bu çocuğu cinsel arzularımız için istemiştik. D. ‘Tamam’ dedi. Çocuğu bize getireceği günü önceden kararlaştırmıştık. D. yanındaki çocukla beraber ilçenin girişindeki dereye geldi. D.’nin getirdiği, saçları kıvırcık iki yaşlarında bir çocuktu. D. çocuğu bize verdikten sonra biraz sonra gelip alacağını söyledi. D. bizim yanımızdan ayrıldıktan sonra biz çocuğu yukarıda bulunan küçük bir havuzun yanına götürdük. Herkes çocuğa sırayla tecavüz etti. Ben de tecavüz ettim. Daha sonra S. bu çocuğu birkaç kez havuza atıp çıkardı. Bir ara çıkardığımızda ölmüş olduğunu gördük. Orada çocuğu havuzun dışında bırakıp ayrıldık. Çok pişmanım.”





'İlk önce attıklarında kız ölmemişti '



Olay yaşandığında 14 yaşında olan S.G.’nin itirafları:



“7. sınıf öğrencisiyim. Ben bir gün Pervari çarşısında gezerken daha önce tanımadığım D. isminde bir kız ile Y., A., K., F., H. ve H. kardeşler konuştular. D.’den kendilerine tecavüz etmek için bir çocuk istediler. D. de ‘Tamam’ dedi. Bunun üzerine D.’nin bir gün küçük çocukla ilçenin çıkışında bulunan dereye geldiğini gördük. Biz de yanına gittik. D. bize çocuğu verdikten sonra ‘Bunu götürün tekrar gelip alacağım’ dedi. Bunun üzerine ben Y., M., F., H ve H., kardeşler, C., çocuğu alarak ağaçların arasına götürdük. Orada hepimiz çocuğa tecavüz ettik. Kız çocuğunu da tecavüz ettikten sonra F., C., ve H. havuza attı. İlk önce attıklarında kız ölmemişti. Daha sonra bastırdılar suyun altına doğru, kızın öldüğünü gördük. Kızı havuzdan çıkardık, ben ‘Kızı havuza atmayın, D.’ye verin’ dedim. Çok pişmanım.”