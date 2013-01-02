'Facebook, sekiz çiftten birinin boşanma nedeni'

IBM T.J. Watson Araştırma Merkezi'nde görev yapan Dr. Yurdaer Doğanata, verdiği bir seminerde internet ve sosyal ağların yaşamı nasıl etkilediğine dair iş süreçlerini, eğitim ve sosyalleşme şekillerini hızla değiştirdiğini ilginç örneklerle anlattı. Dr. Doğanata, Amerika'da evlenen her beş çiftten biri sosyal ağlar üzerinden tanıştığını ve boşanan her sekiz çiftten birinin boşanma nedeni olarak Facebook'u gösterdiğini belirtti.

izmir.edu.tr'de yer alan habere göre, İzmir Üniversitesi'nde "Bireylerin Teknoloji İle Buluştuğu Yerden Geleceğe Bakış" adlı bir seminer veren Dr. Doğanata, geleneksel bilgisayarların yerini birbirine bağlı, donanımlı ve analiz yapabilen hızlı işlemcilere sahip akıllı bilgisayarların aldığını ifade etti.

'Lady Gaga, Obama'dan daha etkin'

IBM'in araştırmalarını sağlık sistemleri, geleceğin bilgisayarları ve bilişim sistemleri, hizmet sistemleri, bulut sistemleri ve sosyal ağlar olmak üzere 5 alan üzerine yoğunlaştırdığını belirten Doğanata, sosyal ağlardaki verilerin analiz edilmesinden elde edilecek bilginin öneminden "15 dakika önceden depremin algılanması, Lady Gaga'nın Barack Obama'dan daha fazla etkiye sahip olması ve kan tahlili yapabilen cep telefonları" gibi örnekler vererek bahsetti.

'Facebook, dünyanın en kalabalık ülkesi olurdu'

Gaga'nın Twitter'daki 11 milyon 600 bin kişilik takipçisiyle 9 milyon 100 bin takipçiye sahip Obama'dan daha geniş bir etki alanına sahip olduğunu vurgulayan Doğanata, "Facebook bir ülke olsaydı, 500 milyona ulaşan nüfusuyla Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en kalabalık ülkesi olurdu" dedi.

Gazete, dergi, televizyon ve radyo reklamlarının artık 10 Amerikalıdan sadece birinin alışveriş tercihini etkileyebildiğini ifade eden Doğanata, "Amerika'daki 25 gazeteden 24'ü kapanmak üzere, e-kitap satışları baskı satışlarını geçen ay itibariyle geçmiş durumda. Artık tüm beğeni ve alım gücünü sosyal ağlardaki etkileşimler belirlerken neden hala gazetelere ilan verildiğini anlayamıyorum" dedi.

İnsanların sadece sosyal medyada paylaştıkları duygu ve düşünceler doğru analiz edilebilirse, ülkelerin sosyal, siyasi ve ekonomik istikrarı konusunda önemli bilgilerin sağlanabileceğini öne süren Dr. Doğanata, "Mısır'da Twitter üzerinden paylaşılan mesajlardaki duyguların analizinden Hüsnü Mübarek'in devrileceği günü çıkarmak mümkün olabilirdi" dedi.

'Facebook 8 çiftten biri için boşanma nedeni'

Sosyal ağların sosyal yaşam üzerine etkileri hakkında bilgi veren Doğanata, şunları vurguladı:

"Amerika'da evlenen her beş çiftten biri sosyal ağlar üzerinden tanışıyor, boşanan her sekiz çiftten biri ise boşanma nedeni olarak Facebook'u gösteriyor. 2 milyon sayfaya ulaşan Wikipedia'nın tüm sayfalarını okumak için 125 yıl gerekiyor. Bugün Wikipedia, Britannica'dan daha güvenilir bir kaynak haline geldi."

'15 dakika öncesinden deprem tahmini'

Kişinin cep telefonundan paylaşacağı tek cümlelik Twitter mesajından yakın gelecekteki bir alışveriş niyeti ortaya çıkarılabilirse, ona kısa süre içinde alternatif sunabilecek satıcıların pazarlama şansının yükseleceğini ifade eden Dr. Doğanata, "IBM'in üzerinde çalıştığı Sequoia bilgisayarları saniyede 20 katrilyon işlem yapma kapasitesine sahip olacak. Bu, 7 milyar insanın her birine birer hesap makinesi verilse, günde yirmi dört saat, senede 365 gün durmadan yapabilecekleri işlemlerin 1 saat içinde yapılabilmesi demek.

Hızlanan bilgisayarlar sayesinde daha yerel hava tahminleri yapılabilecek, yeteri kadar veri toplanabilirse, deprem 15 dakika öncesinden tahmin edilebilecek" dedi.

'Firmaların talepleri de değişiyor'

Bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla çok kuvvetli sosyal ağların kurulduğunu anlatan Doğanata, değişik firmaların IBM'den taleplerinden bahsetti. Doğanata, şu örnekleri verdi:

"Nike'ın yeni ayakkabı modelindeki bilgisayar ayakkabıyla spor yapılan yerlerin haritasını çıkarıyor, koşu hızı ve spor zamanına ilişkin bilgileri kaydediyor ve bunu internet üzerinden paylaşıyor. Böylelikle ayakkabı sadece bir spor malzemesi olmaktan çıkıyor, insanları sosyal ağlar üzerinde birbirini bağlayan bir araç haline geliyor.

Kişinin tansiyon ve nabız bilgileri kıyafetin bir parçası olan duyargalarla algılanıp bir iphone uygulamasıyla telefon üzerinden sağlık merkezine aktarılabiliyor. Evde parmaktan alınan kanın cep telefonunuzla çekeceğiniz fotoğrafı laboratuarda tahlil edilerek bazı hastalıkların teşhisi konabiliyor."