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Yaşam

Sekiz canın bedeli 5 yıl hapis!

İstanbul'da 8 kadın işçinin servis aracında ölümüyle ilgili davada firma sahibi 5 yıl hapse çarptırıldı.

06 Ekim 2011 03:00

T24 - İstanbul'da 8 kadın işçinin servis aracında ölümüyle ilgili davada firma sahibi 5 yıl hapse çarptırıldı.  


Servis aracı sele kapıldı, tek kapı açıldı oradan da 3 kişi çıkabildi.

İstanbul'da yaşanan sel felaketinde 8 kadın işçinin servis aracında sele maruz kalarak hayatlarını kaybetmelerine ilişkin davada yargılanan firma sahibi Mehmet Cevdet Karahasanoğlu 5 yıl, İdare Müdürü Ferit Göncü 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak'' suçundan firma sahibi Mehmet Cevdet Karahasanoğlu'na 5 yıl, İdare Müdürü Ferit Göncü'ye de 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan servis aracı şoförü Mehmet Oğur'un ise beraatini kararlaştırdı.

9 Eylül 2009'da meydana gelen sel felaketinde bir tekstil firmasına ait servis Halkalı Eski Dereboyu Caddesi'nde sele kapılmış, serviste bulunan 8 kadın işçi hayatını kaybetmişti.



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