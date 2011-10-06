Sekiz canın bedeli 5 yıl hapis!

T24

Servis aracı sele kapıldı, tek kapı açıldı oradan da 3 kişi çıkabildi.İstanbul'da yaşanan sel felaketinde 8 kadın işçinin servis aracında sele maruz kalarak hayatlarını kaybetmelerine ilişkin davada yargılanan firma sahibi Mehmet Cevdet Karahasanoğlu 5 yıl, İdare Müdürü Ferit Göncü 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak'' suçundan firma sahibi Mehmet Cevdet Karahasanoğlu'na 5 yıl, İdare Müdürü Ferit Göncü'ye de 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.Mahkeme heyeti, sanıklardan servis aracı şoförü Mehmet Oğur'un ise beraatini kararlaştırdı.9 Eylül 2009'da meydana gelen sel felaketinde bir tekstil firmasına ait servis Halkalı Eski Dereboyu Caddesi'nde sele kapılmış, serviste bulunan 8 kadın işçi hayatını kaybetmişti.