Sekiz aydır çadırda yaşayan Şırnaklı ailelerin çadırları kaldırıldı!

Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Mart ayından beri evlerine dönmeyi bekleyen 250 Şırnaklı aile, Şırnak Valiliği'nin kararıyla bugün akşam saatlerinde çadırlarını da boşaltmak zorunda kaldılar.

Nurcan Baysal: Şırnaklılar nereye gitsin?

Şırnak yolu üzerinde ve şehir merkezine yaklaşık 10 km uzakta bulunan Maden Afet Konutları bölgesinde kurulan yaklaşık 250 çadır akşam saatlerinde boşaltıldı. Çadırlar kepçeyle yıkıldı.

Telefonla görüştüğümüz HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, çadırların olduğu bölgeye geldiklerini ama yıkıma engel olmadıklarını aktardı.

Encü "Polis iki saat mühlet vermiş, ya siz çıkarsınız, ya da çadırları kepçeyle biz yıkarız demişler. Şu an burda Toma ve çevik kuvvet araçlarıyla birlikte kepçeler de gelmiş durumda. İnsanlar da mecburen eşyalarını çıkarmaz zorunda kaldı. Çadırları da yıkıyorlar." dedi.

Ferhat Encü, Şırnak cıvarında çadırlarda yaklaşık 700 ailenin kaldığını söyledi.

Şırnak'ın yüzde sekseninin yıkıldığını ifade eden Encü, halkın büyük bir kesiminin civar kent ve ilçelere, köylere gittiklerini aktardı.

Encü, çadırlarda kalanların, hiçbir yere gidebilecek imkana sahip olmayan en yoksul kesimler olduğunu söyledi.

"Cuma günü polisler zırhlı araçlarla gelerek anonslarla üç gün içinde çadrıları kaldırmalarını ve burdan ayrılmalarını istemiş. Mühlet bugün dolunca saat 12 gibi kepçelerle gelip çadırları yıkmak istemişler. Aileler karşı koymuş ama eşyalarını toplamaktan da başka seçenek bırakmamışlar."

Ferhat Encü, Şırnak'ta çadırlarda kalan aileler için 400 konut inşa etmek istediklerini ama valiliğin buna izin vermediğini söyledi.

Telefonla görüşmek istediğimiz çadırlarda kalan aileler, güvenlik kaygısıyla konuşmak istemediklerini ifade ettiler.

Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan da Maden Afet Konutları bölgesinde 200 çadır olduğunu ve çadırlarda yaklaşık bin insanın kaldığını söyledi. Eşyaları yüklemek için belediyenin ailelere araç tahsis ettiğini anlatan Kadırhan, geride son iki aile kaldığını söyledi.

"Bu insanların gidebilecekleri herhangi bir yerleri yok, şu an acil olarak çevrede bulunan yerlere, varsa tanıdıklarına gittiler. Polis ekipleri geldiğinde aileler gidecek yerleri olmadığı için karşı çıkmışlar. Nereye gideriz diye çıkışınca, polis dalga geçer gibi Irak'a, Kerkük'e gidin cevaplar vermişler."

Toptepe ve Cevizdibi bölgesinde çadırlarda kalan 250 aileye de yarın sabaha kadar mühlet verildiğini aktaran Serhat Kadırhan, bu insanların ikinci defa mağdur edilidiğini söyledi.

Kadırhan "Bu ailelere acilen çözüm bulmak zorundayız. Valilik zorla onları burdan kaldırıyor ama kalabilecekleri herhangi bir yer de göstermiyor. Daha önce de 400 konut inşa etmek istedik ama buna da izin vermediler" dedi.

Belediyenin ev inşa etmek isteyen vatandaşlara malzeme ya da arsa tahsisi konusunda yardımcı olduğunu belirten Kadırhan, şimdiye kadar yaklaşık bin ailenin ev yapmak için kendilerine başvurduğunu söyledi.