Şekip Mosturoğlu: "Bugünkü hadise, 3 Temmuz'un devamı"

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Bu tip durumlarda açıklama yapmanın çok zor olduğunu dile getiren Mosturoğlu, \"İçim acıyor. Diyecek kelime bulamıyorum. Öncelikle yaşanan olaylarda yaralanan Güneş\'e ve takım görevlisine geçmiş olsun diyorum. Fenerbahçe\'nin ilk maçta elde ettiği avantajlı sonuçla finale çıkacağı bir maç oynadı. Rakip 10 kişi kalmıştı. Saha içindeki gelişmeler lehimizeydi. Bir operasyon yapıldı. Tribünlerde maçla hiç alakası olmayan, 4 korner köşesinde sahaya sürekli yabancı maddeler atılması ve tribünlerde bir hadisenin cereyan etmesini sağlayan bir örgüt var. Burada çok gerilimli maçlar oynadık, şampiyonluk finalleri oynadık, hiçbirinde olay olmadı. Bundan birkaç hafta evvel Galatasaray\'la oynadık, tek bir olay olmadı. Bu kadar avantajlı olduğumuz bir maçta bu olayların olması akılla izah edilecek bir şey değil. Bu, devletin aydınlatması gereken, derin bir yapı tarafından icra edilen bir olay. 3 Temmuz\'da başlayan ve hala bitmeyen operasyonun devam ettiğinin bir göstergesi. Hala bu olayların yaşanıyor olması, gerçekten hem endişe hem üzüntü verici bir durum. Maalesef bugün bu yaşandı. Bugün 14 kişi gözaltına alınmış, perde arkası ortaya çıkacaktır. Ama sahada da oynanan oyunla ilgili birtakım sıkıntılar var\" dedi.

Her zaman taraftarlarını uyardıklarını söyleyen Mosturoğlu, \"Bir her zaman taraftarlarımızı sürekli uyanık olmaları ve tribünleri karıştırmak isteyenlerden dolayı uyarıyoruz. Ama bugün sahada provokasyon vardı. Bu kısmı TFF görüntüler üzerinden incelediğinde ortaya çıkacaktır. Bütün görüntüler, bizim tünelde ve soyunma odası koridorundaki görüntülerimiz emniyete tahsis edilmiştir. Dediğim gibi sahadaki provokasyonun sorumlularının bulunması lazım. Ben Fenerbahçe taraftarının sağduyulu olmasını rica ediyorum. Bu taraftarımızın yapabileceği bir şey değil. Bu 3 Temmuz hadisesinin bir uzantısıdır. 12 Mayıs\'taki gibi bir şey yaşanmıştır. O gün tribüne Fenerbahçe formasıyla gelen kişiler ve onları tahrik eden provokasyon yapan polis... Bir benzeri bugün sahada yaşandı. Diyecek söz bulamıyorum. Fenerbahçe ve TFF nezdinde gerekenleri yapacaktır. Yarın sabahtan itibaren biz de her hukuki başvuruyu yapacağız. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz. 3 Temmuz hadisesi devam etmektedir. Devletin de ilgili yetkili birimleri, bu işin üzerine gidecektir. Fenerbahçe, üzerine oyun oynanacak bir kulüp değildir. Fenerbahçe taraftarı bu oyunlara izin vermez. Bunu Fenerbahçe üzerinde bunları deneyenler, Fenerbahçe\'nin sabrını test edenler, başarısını gölgelendirmeye çalışanlar bilmelidir ki; Fenerbahçe camiası tıpkı 3 Temmuz\'da olduğu gibi bunları ezip geçecektir\" ifadelerini kullandı.

Bu maçta Fenerbahçe üzerine oyun oynandığını dile getiren Şekip Mosturoğlu, \"Bu kadar kirli oyunun oynandığı bir gecede ben hakemin verdiği vermediği kararlarla ilgili çok şey söylemek istemiyorum. Bugün büyük bir oyun oynandı. Bugün maçın bitmemesi için de özel bir gayret vardı. Şu saatlerde konuşulacak şeyler değil. Bunlar sosyal medyada da paylaşılıyor. Bugün tribünde oynanan çok kirli bir oyun vardı, bu oyun maalesef Fenerbahçe üzerine oynandı. Ben taraftarlarımızdan sağduyu göstermelerini rica ediyorum. Bizim beklentimiz, bu oyunu oynayanların ve oynatanların ortaya çıkmasıdır. Bu kirli oyunun parçası olan herkes ortaya çıkartılacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu da inceleyecektir. Umuyorum, bu Fenerbahçe ile ilgili yaşadığımız son kumpas olsun. Çok üzgünüm\" diyerek sözlerini noktaladı.