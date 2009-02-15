Seki'nin işleri iptal

Sevgililer Günü'nü nezarette geçirdi





İlk ziyaretçisi Şenlendirici oldu

İşleri iptal ediliyor

Kokain alemi için bazı kimselere yer temininde bulunduğu da iddia edilen Seki, geceyi nezarethanede geçirdi. Ancak Seki'nin sabaha kadar uyumadığı, sürekli ağladığı, hiçbir şey yemediği ve sadece kahve içtiği öğrenildi.Yarın adliyeye sevk edilmesi beklenen Seki'nin kokain kullanıp, kullanmadığının belirlenmesi için kan örneğinin de alındığı da ifade edildi. Seki'nin ilk ziyaretçisi ise Hüsnü Şenlendirici oldu. Önceki gün Seki'yi görmek isteyen Şenlendirici'ye izin verilmezken ünlü klarnetçi dün Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'na ifade vermek üzere gitti. Saat 16.00'da karakola giden Şenlendirici'nin ifadesi saatler sürdü.Bu arada Seki’nin anlaşma yaptığı işleri de tek tek iptal oluyor. Gözaltında bulunduğu 14 Şubat Sevgililer Günü için daha önce Kıbrıs Jasmine Court Otel’de sahneye çıkmak için anlaşma yapan Seki, geçen çarşamba Beyaz ve Erdal Özyağcılar’la birlikte Denizbank reklâmında oynamak için de anlaşmıştı. Son gelişmeler üzerine reklâm şirketi Seki’yi oynatmaktan vazgeçti. Diğer konser organizasyonları da iptal edildi.