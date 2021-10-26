İç giyim markası Spanx'in CEO'su tüm çalışanlara birinci sınıf uçak bileti ve 10 bin dolar verileceğini duyurdu

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Şekillendirici iç giyim markası Spanx’i kurucusu ve CEO’su Sara Blakely, tüm çalışanlara iki birinci sınıf uçak bileti ve 10’ar bin dolar verileceğini duyurdu.

The Guardian’da yer alan habere göre, yatırım devi Blackstone’un çoğunluk hissesi alan Spanx’in değeri 1.2 milyar dolara çıktı.

CEO Sara Blakely, şirketin düzenlediği partide 21 yılın kutlandığı partide teşekkürlerini sundu. Blakely 2000 yılında Spanx’i 5 bin dolar birikimi ile kurduğunu, bir gün şirketin değerini 20 milyon dolar yapacağını söylediğini ve insanların güldüğünü anlattı.

CEO, partideki konuşmasında tüm çalışanlara iki birinci sınıf uçak bileti ve 10 bin dolar verileceğini şöyle duyurdu: “Seyahate gidince güzel bir yerde yemek yemek, güzel bir otelde kalmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle herkese 10 biner dolar da veriyorum” dedi.

Blakely, girişimcilerin yüzde 50’sinin kadın olmasına rağmen 2020’de girişim sermayesi finansmanının yalnızca yüzde 2.3’ünün kadınlara gittiğini vurguladı.