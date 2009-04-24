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Seki'den sonra Şentürk de alındı

Deniz Seki'den sonra Metin Şentürk de teknik takibe yakalandı. İçici olduğu belirtilen Şentürk serbest kaldı

24 Nisan 2009 03:00

Deniz Seki'den sonra Metin Şentürk de teknik takibe yakalandı. İçici olduğu belirtilen Şentürk hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilir

Metin Şentürk narkotik polisinin telefon takibi yaptığı uyuşturucu çetesinden kokain isterken yakalandı

Akşam gazetesinin haberine göre Deniz Seki'nin kokain temin etmek suçundan cezaevine girmesinin ardından müzik dünyasından bir isim daha kokain nedeniyle polis takibine yakalandı. İstanbul Narkotik Polisi'nin bir uyuşturucu çetesini çökertmek için yaptığı telefon takibine Metin Şentürk de takıldı. Çete üyelerinden kokain isteyen görme engelli şarkıcı gözaltına alındı. Şentürk, götürüldüğü Narkotik Şube'de ifade verdi.

Çete üyeleriyle görüşen savcı

Operasyonda çete üyeleriyle görüşme yaptığı tespit edilen bir savcı da telefon kayıtlarına girdi. Halen görevde olan savcıyı gözaltına almak için polis Adalet Bakanlığı'ndan izin bekliyor.

İçici olduğu gerekçesiyle bırakıldı

Çete elemanlarını arayarak kokain istediği tespit edilen Metin Şentürk, uyuşturucu ticareti yapmadığı, içici olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Şentürk hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan dava açılırsa ünlü şarkıcı 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Deniz Seki de 'uyuşturucu kullanmak' ve 'başkalarına temin etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Seki için 24.5 yıl hapis cezası istenmişti.

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