Seki’de seçimler yeniden yapılacak

Fethiye İlçe Seçim Kurulu, Seki beldesinde yapılan yerel seçimlerin yenilenmesine karar verdi.



Alınan bilgiye göre, Fethiye İlçe Seçim Kurulu, CHP Fethiye İlçe Başkanlığının başvurusunda ''İki sandıkta sandık kurulu başkanları tarafından boş tutanakların üyelere önceden imzalatıldığı, sandık kurulu başkanlarından birisi tarafından yaşlı insanlara yönlendirilme yapıldığı, bazı tutanakların gerçeği yansıtmadığı'' iddialarını değerlendirmek üzere toplantı yaptı.



Fethiye İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hakkı Kavas başkanlığında toplanan kurul, oy birliğiyle şu kararı aldı:



''Seki beldesinde 1261 sayılı sandık kurulu başkanlığının uhdesinde bulunan sandıktan çıkan oylarda imza cetvelinde oy kullandığı imza ile tevsik edilen 8 oya ait oy pusulası ve kullanılmış oy zarfı bulunmadığından seçim neticelerinde CHP ve AK Parti arasında 5 oy farkı bulunmasından dolayı seçim sonucuna etkili olacağı kanaatine varıldığından Seki beldesinde 29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli seçimlerin iptali ile yenilenmesine, kararın Seki beldesinde seçime giren tüm partililere tebliğine dair İl Seçim Kuruluna itirazı kabil olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.''



Öte yandan, İlçe Seçim Kurulu üyesi Etem Taşçı, kurulun verdiği karara düştüğü muhalefet şerhinde şunları kaydetti:



''Kurulun kararında belirtilen hususlar seçimin iptalini gerektirir yaptırım gerektirmemektedir. Çünkü, eksik olduğu belirtilen 8 oy muhtemelen geçersiz oylardır ya da seçmenlerin boş zarf atmak suretiyle oy pusulalarını ceplerinde götürmüş olmaları ihtimalini de düşündürmektedir. Bu sebeple karara katılmıyorum.''



(AA)