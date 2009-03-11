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Seki kitap okuyor

Deniz Seki'yi cezaevinde ziyaret eden ailesi, kızlarının borç batağında olduğu iddialarını yalanladı.

11 Mart 2009 02:00

Deniz Seki'yi cezaevinde ziyaret eden ailesi, kızlarının borç batağında olduğu iddialarını yalanladı.

Uyuşturucu kullanmak ve tedarik etmek suçlamasıyla Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi'nde tutuklu yargılanan şarkıcı Deniz Seki'yi dün ailesi ziyaret etti. Kızlarının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten aile, Seki'nin borç batağında olduğu şeklindeki haberlere de tepki göstererek "Deniz'in kimseye borcu yok" dedi.

Cezaevinde neredeyse her görüş günü kardeşleriyle bir araya gelen ve hasret gideren Seki, içeride bol bol kitap okuyor. Duruşma gününü bekleyen Seki sevenlerine her fırsatta iyi haberler gönderirken, yakınlarına "Türk adaletine güveniyorum. Benim için dua eden ve sevgisini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" demekle yetiniyor.

Deniz Seki hakkında çıkan, ‘borç batağında’ olduğu haberlerini yalanlayarak "Böyle bir borç söz konusu değil. Deniz'in kimseye herhangi bir borcu yok. Biz her zaman onun arkasındayız" diye tepki gösterdi. Ayrıca Deniz Seki'nin tutuklanmadan önce oturduğu Bebek'teki evin kira olduğu ve kiranın da düzenli yatırıldığı öğrenildi.

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