Seki, Hz. Muhammed'i okuyor

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakılan ancak savcının itirazının ardından tekrar gözaltına alınarak Bakırköy Kadın Tutukevi'ne gönderilen Deniz Seki, ilk günkü şokları atlattı.



Hürriyet'in haberine göre; ünlü sanatçının avukatı Volkan Hidayetoğlu, "Deniz Hanım'ın rahatı yerinde. Bakırköy'deki tutukevi, modern, Avrupa standartlarında bir yerdir. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntısı yok. Deniz'in ağladığı, uyumadığı gibi şeyler tabii ki yazılacaktır ama içeride neler yaşadığını kimse bilemez. Bunu ben bile bilemem. Bildiğim tek şey, her şeyin yolunda olduğudur" dedi... Seki'nin ailesi ve kardeşlerinden giyebileceği kıyafetler ve kitap istediğini de söyleyen Hidayetoğlu, "Deniz Hanım okumak için bazı kitaplar istedi. Kardeşleri de bu kitapları temin edip kendisine teslim etti" diye konuştu. Seki'ye verilmek üzere tutukevine üç kitap teslim edilirken, ünlü sanatçının istediği kitaplar arasında dua kitabı ve Hz. Muhammed'in hayatının yer alması dikkat çekti.



İşte istediği kitaplar



* Yasin ve Dualar

* Hz. Muhammed'in Hayatı ve Sevgisi

* Konsantrasyonun Gücü

