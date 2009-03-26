Seki, Hüsnü'yü unutamadı

Deniz Seki, cezaevinde kendisini ziyarete giden erkek kardeşi Serkan Seki’yle kavga etti. İddialara göre bu kavganın nedeni, şarkıcının kardeşine “Düşündükçe Hüsnü’yü eskisinden daha çok sevdiğimi gördüm” demesi



Kokain operasyonunda gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bakırköy Kadın Ceza ve Tutukevi’ne gönderilen Deniz Seki, geçtiğimiz hafta kendisini ziyarete giden erkek kardeşi Serkan Seki’yle kavga etti.



İddialara göre bu kavganın nedeni de Hüsnü Şenlendirici... Cezaevine girdiği günden beri kardeşine, Hüsnü Şenlendirici’yi unutacağına dair söz veren Deniz Seki, kardeşine “Hüsnü’yü hâlâ deli gibi seviyorum” deyince kavga çıktı.



Serkan Seki, Deniz Seki’nin bu sözleri üzerine çileden çıktı. Kardeşiyle ziyaret saati boyunca tartışan Seki’nin, “Burada yapacak çok fazla bir şey yok. Düşünmekten başka... Düşündükçe Hüsnü’yü eskisinden daha çok sevdiğimi gördüm” dediği söyleniyor.



Ablasının bu sözleri üzerine çok sinirlenen Serkan Seki’nin de görüş süresince Deniz Seki’yle tartıştığı ve “O adamı unut dediği” konuşuluyor

