Seki, cezaevinde ilk gece sabaha kadar ağladı

Büyük koğuşa alındı

Kokain kullanmak ve çevresindekilere uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Deniz Seki, önceki gün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi'ne önceki gün saat 16.30'da getirilen ünlü şarkıcı, yapılan üst araması ve kontrollerden sonra cezaevine yeni gelen tutukluların tutulduğu geçici koğuşa konuldu. Burada iki mahkûmla birlikte ilk saatlerini geçiren Seki'nin sürekli ağladığı ve yanındakiler ile hiç konuşmadığı öğrenildi.Seki gece yarısı gardiyanlar tarafından sürekli tutulacağı büyük koğuşa alındı. Kadın mahkûmlarla konuşmayan Seki'nin ağladığı bildirildi. Sanatçının sürekli olarak avukatı ve ziyaretçileri ile görüşmek istediğini söylediği de belirtildi. Bu arada Seki'nin avukatları üst mahkemeye itirazda bulunarak sanatçının serbest bırakılmasını talep etti.