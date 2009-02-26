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Seki, cezaevinde ilk gece sabaha kadar ağladı

Uyuşturucu kullanmak ve tedarik etmekten Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi'ne gönderilen şarkıcı Deniz Seki sürekli ağlıyor

26 Şubat 2009 02:00

Uyuşturucu kullanmak ve tedarik etmek suçlamasıyla Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi'ne gönderilen Deniz Seki'nin sürekli ağlayıp kimseyle konuşmadığı öğrenildi.

Deniz cezaevinde Hüsnü eşinde

Kokain kullanmak ve çevresindekilere uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Deniz Seki, önceki gün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi'ne önceki gün saat 16.30'da getirilen ünlü şarkıcı, yapılan üst araması ve kontrollerden sonra cezaevine yeni gelen tutukluların tutulduğu geçici koğuşa konuldu. Burada iki mahkûmla birlikte ilk saatlerini geçiren Seki'nin sürekli ağladığı ve yanındakiler ile hiç konuşmadığı öğrenildi.

Büyük koğuşa alındı

Seki gece yarısı gardiyanlar tarafından sürekli tutulacağı büyük koğuşa alındı. Kadın mahkûmlarla konuşmayan Seki'nin ağladığı bildirildi. Sanatçının sürekli olarak avukatı ve ziyaretçileri ile görüşmek istediğini söylediği de belirtildi. Bu arada Seki'nin avukatları üst mahkemeye itirazda bulunarak sanatçının serbest bırakılmasını talep etti.

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